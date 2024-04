O POVO vence duas categorias do 2ª prêmio Sintaf de Jornalismo

Foto: Sarah Costa KARYNE e Wanderson durante a premiação

O POVO venceu nesta quarta-feira, dia 24, duas categorias da segunda edição do Prêmio Sintaf de Jornalismo (Sintaf Jor). A série especial "Reforma tributária e desigualdades”, assinada pelos repórteres Samuel Pimentel e Karyne Lane, ficou com o primeiro lugar na categoria impresso e a reportagem “Desafios da gestão municipal: demandas, vícios e escassez”, do repórter Wanderson Trindade, conquistou o segundo lugar na categoria webjornalismo. Confira mais abaixo as reportagens vencedoras

Com o tema “O Fisco do Futuro e a redução das desigualdades”, a premiação organizada pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf - CE) tem por objetivo valorizar e reconhecer trabalhos produzidos por profissionais da imprensa cearense e por estudantes de jornalismo que evidenciem o trabalho desenvolvido pelos servidores fazendários, em suas múltiplas atividades aproximando o Fisco da sociedade.

A série especial "Reforma tributária e desigualdades”, com quatro reportagens, foi uma parceria entre as editorias de Economia e O POVO Mais que explora os impactos sociais dos tributos no Brasil — dos problemas às soluções que podem ser encontradas através da reforma.

Confira aqui a série Reforma Tributária e Desigualdades

Episódio 1: Pagar e receber: Quanto de imposto retorna para cada cidadão cearense

Episódio 2: Mulheres e tributação: a desigualdade de gênero que desafia a reforma tributária

Episódio 3: Aumento da concentração de renda evidencia desigualdades e expõe urgência da reforma

Episódio 4: Como a reforma tributária vai influenciar no dia a dia dos brasileiros

“É uma felicidade imensa ser recompensado por um trabalho de grande complexidade e que envolveu muitas mãos. Falar sobre como o sistema tributário influencia na luta contra as desigualdades é de extrema relevância factual como também a reflexão sobre o futuro da nossa sociedade", afirmou Samuel Pimentel.

Karyne Lane lembra que esta é a segunda vitória, tanto dela, como de Samuel, na premiação. Em 2022, na primeira edição do Prêmio Sintaf de Jornalismo, Samuel Pimentel, foi o vencedor da categoria impresso com a matéria “Estudo propõe novo fundo social para repor perdas de ICMS”. Já Karyne Lane ficou em segundo lugar na mesma categoria com a matéria “Pobreza menstrual: quando a dignidade custa mais caro para quem tem útero”.

“É uma honra ser contemplada junto com o Samuel pela segunda vez nessa premiação em que pudemos evidenciar o quanto a atuação dos fazendários tem importantes reflexos no cotidiano de toda a população e, novamente, mostrar como a economia é um meio de trazer questões sociais à tona.”

O material conta ainda com edição de Beatriz Cavalcante, Irna Cavalcante, Fátima Sudário e Regina Ribeiro. Além do design de Luiz Ernandes.

Categoria Webjornalismo

Na categoria webjornalismo, a reportagem “Desafios da gestão municipal: demandas, vícios e escassez”, assinada pelo repórter Wanderson Trindade, conta com a edição de Fátima Sudário e Regina Ribeiro e design de Camila Pontes.

“Estou muito contente em poder ser reconhecido por uma reportagem tão desafiadora como essa, que reúne dados de todos os municípios do Brasil e mostra como esses espaços, onde a vida realmente pulsa, organizam suas finanças e ao mesmo tempo precisam cumprir seus compromissos constitucionais”, afirmou Wanderson.

Mais notícias de Economia