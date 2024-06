Assembleia Legislativa do Ceará lança selo ESG na gestão pública

Foto: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Ceará INICIATIVA é liderada pelo Comitê de Responsabilidade Social da Alece

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) lança nesta quinta-feira, dia 27, às 14 horas, o Selo Alece ESG na gestão pública.

A certificação visa promover boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) no Ceará, reconhecer iniciativas já existentes e estimular os municípios cearenses e gestores públicos no desenvolvimento de ações de responsabilidade socioambiental.

A iniciativa liderada pelo Comitê de Responsabilidade Social da Alece é realizada em parceria com o Governo do Estado e conta com apoio da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

O presidente do Legislativo, deputado Evandro Leitão (PT), afirma que o Selo Alece ESG surge como forma de estimular iniciativas na gestão pública de todo o Ceará que são exemplos de êxito no desenvolvimento socioambiental sustentável.

“O Legislativo cearense faz um chamado para que os municípios se engajem ainda mais na pauta da sustentabilidade, ao mesmo tempo em que compartilhamos e damos visibilidade aos bons exemplos que servem de inspiração e base para enriquecer debates e ações na pauta ambiental”, afirmou.

Como vai funcionar o Selo Alece ESG?

O Selo Alece ESG na Gestão Pública será concedido bienalmente aos municípios que realizam ações de gestão pública alinhadas a boas práticas de responsabilidade socioambiental e de governança. Serão três níveis de certificação, Ouro, Prata e Bronze, contemplando indicadores fundamentados nos três pilares ESG (Ambiental, Social e Governança).

No processo de avaliação dos municípios, serão observadas diversas áreas. Na dimensão social, por exemplo, serão avaliados aspectos como acesso à saúde, educação, justiça e melhoria da qualidade de vida da população. Na área econômica, as iniciativas em prol da erradicação da pobreza, enfrentamento da fome, incentivo à agricultura sustentável e ao consumo responsável estão entre as metas.

Para a área ambiental, o selo levará em conta pontos relacionados à preservação do meio ambiente, como reversão do desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável dos oceanos e dos recursos marinhos e adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas.

