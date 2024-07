Fortaleza está entre as cidades que progrediram em impacto, diz estudo

Foto: Matheus Souza FILIPE Dummar destaca o crescimento de uma mentalidade mais estruturada dos negócios de impacto

Entre 14 cidades brasileiras pesquisadas pelo estudo Maturidade dos ecossistemas locais de apoio a negócios de impacto, realizado pela Kearney, em junho de 2024, Fortaleza, que faz parte da Coalizão Pelo Impacto, se destacou no comparativo a 2022, elevando sua nota em 43%, chegando a 2.9 esse ano.

A pesquisa revelou que a capital cearense é uma referência nacional em impacto, com ecossistema aquecido e articulado puxado pela atuação da empresa Somos Um. Entre os sete itens analisados, a governança local foi a que mais evoluiu com aumento de 138% no comparativo entre os dois anos.



Bia Fiuza, coordenadora da Coalizão pelo Impacto em Fortaleza, foi a porta-voz das informações durante a reunião que ocorreu nesta terça-feira, dia 30, no Espaço O POVO de Cultura e Arte.

"Foi um momento muito especial já que o O POVO é um grande parceiro desde o início dessa jornada de impacto e do projeto. Temos uma sintonia muito grande, de crenças e valores no sentido de entender que apoiar as ações coletivas, apoiar os ecossistemas e os grupos que trabalham pelo bem-estar social e por mudanças positivas na nossa sociedade é algo que nos move", analisou.

Transformação social é um caminho sem volta

O diretor de Estratégia Digital do O POVO, Filipe Dummar, explica que os números foram muito profícuos para demonstrar o crescimento de uma mentalidade mais estruturada dos negócios de impacto.

“A gente conseguiu avançar em diversas frentes, dentro da tríplice hélice, seja na proliferação disso dentro da academia, como também em uma entrada mais ativa da sociedade civil e do poder público. Estamos neste momento com o desafio de gerar essa consciência de que uma mentalidade com olhar de transformação social para o mundo, de impacto e responsabilidade social corporativa para o planeta é uma decisão e não mais uma opção.”



A editora de projetos e colunista de ESG do O POVO, Carol Kossling, que organizou o evento e faz parte do conselho da Coalizão desde 2022, destacou que o O POVO fez o seu papel de conector entre as diferentes partes do ecossistema de impacto local.



“Reunimos iniciativa pública, entidades privadas, organizações educacionais e empreendedores para uma grande troca de conhecimento e ações que estão transformando o cenário positivo do Ceará no que tange as novas economias e, ainda, a mudança de comportamento da sociedade com o olhar mais sustentável”, disse.



Participou pela primeira vez da reunião do conselho, o economista chefe do observatório da indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Guilherme Muchale, que declarou que ficou positivamente impressionado ao ver o progresso de diversas iniciativas que promovem o empreendedorismo de impacto e o desenvolvimento sustentável no Ceará.



“Vejo com felicidade o fortalecimento da conexão dessas temáticas vitais para o setor industrial, com destaque para o impulsionamento das práticas ESG nas empresas cearenses. Tenho confiança de que o setor produtivo receberá essas iniciativas com entusiasmo e irá se engajar ativamente na multiplicação desses resultados”, ressaltou.



Já a fundadora da Empoderar-te, Mônica Fernandes, que está no conselho desde 2022, avalia que a reunião foi esclarecedora e necessária para entender as atividades em execução e previstas. “Os momentos com o Conselho sempre são oportunos para o fortalecimento da nossa causa.”



