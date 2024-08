Ações no Polo da José Avelino têm foco na atração de turistas; veja mudanças

Foto: FÁBIO LIMA COMÉRCIO e Prefeitura anunciam ações de revitalização da José Avelino

O Polo de Moda José Avelino, importante centro popular de compras de Fortaleza, receberá um conjunto de ações para tornar ainda mais competitivo e atrativo para os visitantes que diariamente frequentam o local, além de atrair o turismo de compras.

O foco é aproximar ainda mais visitantes de outras cidades e estados da região Nordeste, assim como outros municípios do Brasil.

Dados de uma recente pesquisa desenvolvida pelo Observatório do Turismo, da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza, por exemplo, mostram que, entre novembro e dezembro do ano passado, quase 80 mil pessoas passaram pela região.

Destas, 79,2% afirmaram que a principal motivação para visitar o polo é a realização de compras. No período pesquisado, o gasto médio com compras nos estabelecimentos foi de R$ 4.737,26. Já o gasto total diário ficou em uma média de R$ 1.785,42.

Os principais estados dos turistas que visitaram o polo vieram do Ceará (42,6%), Piauí (20%), Maranhão (11,6%), Rio Grande do Norte (9,4%), Pará (2,6%) e Paraíba (2,4%).

"Nós achamos por bem nos movimentar nesse sentido de buscar dar realmente todo o apoio para que a José Avelino e o entorno voltem a ser o que eram antes, bem movimentados, bem intensos, inclusive explorando o turismo de compras, que é muito importante nesse processo da José Avelino", explica Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza).

Além disso, outras ações foram anunciadas como a implementação do Reciclo, serviço de coleta de materiais recicláveis, limpeza geral após o horário de encerramento e a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 20% para 2% nas vendas de produtos.

O polo também receberá uma Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico, que levará serviços para os trabalhadores e empreendedores do comércio, além de placas sinalizando o espaço como "Polo de Compras".

Claudemir Veras, diretor da Associação Dos Profissionais Feirantes do Estado do Ceará (Aspfec), portanto, celebrou a iniciativa.

"Esse pacote de benefícios só vai ser bom. O feirante e o lojista precisam dessa ajuda do governo, para se capacitar mais e atender melhor os clientes. Isso transforma a nossa cidade não só na econômica, mas em uma cidade mais humanizada e acolhedora."

Caminhão de serviços ao empreendedor ficará durante todo o mês de agosto



No mês de agosto, a Prefeitura de Fortaleza vai disponibilizar a unidade de Atendimento Móvel do Desenvolvimento Econômico que, mensalmente, vai percorrer os bairros da cidade.

A unidade ofertará, em dias programados, serviços voltados para os empreendedores e trabalhadores da Rua José Avelino. O atendimento será de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 12h e das 13h às 17h, no estacionamento do Mercado Central.

No local, a população terá à disposição ações de formalização de negócios, capacitações, consultorias, atendimento ao empreendedor e ao empregador, orientação profissional, busca por vagas de emprego, por meio do Sine Municipal; e acesso a crédito orientado, por meio do Programa Nossas Guerreiras.

Ao todo, estão sendo ofertadas 5 mil vagas de capacitação por meio do Programa Fortaleza Capacita e mil créditos de R$ 3 mil através do Programa Nossas Guerreiras.

Rodrigo Nogueira, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) de Fortaleza, afirmou também que o intuito é levar o atendimento para as outras áreas. A de costura, por exemplo, está operando no Poço da Draga.

"Em mais ou menos um mês devemos ir para outro local e existe a demanda para continuar no centro da cidade, seja no Mercado Central ou na Praça do Ferreira."

Os técnicos da SDE Fortaleza estarão disponíveis para elaboração e emissão da declaração anual de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) e informações sobre os programas de qualificação profissional como Fortaleza Capacita e Fortaleza + Futuro.

Uma das beneficiadas é Ione Cristina, de 39 anos, que vai aprender sobre o empreendedorismo. "Eu espero tirar muita coisa boa daqui, aprender um pouquinho mais para saber lidar com dinheiro e conseguir comer, ter sucesso mais para frente."

Ione explicou ainda que só soube do programa porque outro feirante comentou com ela, já que não houve uma divulgação para o próprio público, mas, assim que soube, foi logo atrás para conseguir se capacitar.

Já Ana Paula Moura é vendedora de água e coco no Centro de Fortaleza e também se cadastrou para participar das qualificações promovidas pela SDE.

"Vai melhorar, e como. O comércio está indo bem. Assim, tem dias melhores e piores, mas com a capacitação a gente vai poder atender melhor os clientes e ter mais noção de como usar o dinheiro. Vai ser melhor para todo mundo."

Coleta seletiva servirá para melhorar a infraestrutura



No plano de higienização local, será disponibilizado agentes do projeto Reciclo, que operarão no entorno com triciclos fazendo a coleta seletiva de lixo. A iniciativa opera em conjunto com os Ecopontos, onde os materiais são entregues para serem reaproveitados e reutilizados.

Por ser um local com um grande e intenso fluxo de pessoas e veículos diariamente, as ações de limpeza e higienização serão reforçadas, bem como será realizado um trabalho de conscientização dos lojistas para que realizem a correta separação dos materiais sólidos, com o objetivo de manter o ambiente limpo e em condições adequadas para os visitantes.

Isabela Castro, coordenadora da Secretaria de Conservação do Munícipio de Fortaleza, comentou sobre a importância de conseguir fazer o trabalho de conscientização e de educação ambiental com os lojistas para que contribuam para um ambiente mais saudável.

"A nossa ideia é ter um ou dois catadores do Reciclo exclusivos para a José Avelino. Então, teremos uma pessoa passando o dia inteiro na rua, rodando e pedindo para os lojistas os recicláveis deles", explica.

Ademais, Nirlania Diógenes, coordenadora do projeto Reciclo, explicou que, para implementar o projeto, foi necessário um estudo de campo durante a feira e também nos dias normais da área para identificar quais resíduos eram mais gerados.

"Com base nisso, montamos uma estratégia para coletar os recicláveis. A ideia é iniciar com um trabalho de mobilização dos agentes ambientais, que irão conversar com os comerciantes sobre quais materiais são recicláveis e quais não são."

Assim, a ideia é que a reciclagem seja realizada em dois dias de operação, provavelmente nas terças e quintas-feiras, mas os detalhes ainda estão sendo finalizados com os comerciantes para acertar os dias de entrega dos materiais.

"Nós vamos fazer uma ação ativa com o permissionário, com agentes explicando para eles o que é material reciclável e o que não é. Além disso, já contamos com um Ecoponto aqui no Centro, onde eles podem ir e trocar resíduos por benefícios, por exemplo, descontos na conta de energia elétrica", complementa.

ICMS das vendas é reduzido para 2%

Desde o início de junho, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou ontem um decreto para a regularização fiscal das vendas atacadistas em centros populares de moda em Fortaleza do Polo da José Avelino, além do Centro Fashion, na Jacareacanga.

Pelas novas regras, comerciantes pessoas físicas que não têm inscrição na Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) poderão emitir Nota Fiscal Avulsa eletrônica (NFA-e) pagando apenas 2% de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Na prática, por exemplo, sobre uma compra de R$ 5 mil, incidirá apenas R$ 100 de imposto. A medida, no entanto, é válida apenas para os produtos listados em ato normativo da Secretaria Estadual de Fazenda do Ceará (Sefaz) e comercializados nas poligonais previstas no decreto.

Vale ressaltar que a alíquota padrão de ICMS no Ceará é de 20%. Porém, segmentos como vestuário e confecções já têm direito a algumas diferenciações, a exemplo da redução média de 10% em algumas operações de substituições tributárias instituída em abril deste ano.

De acordo com a Sefaz, o programa Empreendedor Legal prevê um sistema simplificado que está disponível desde 15 de julho.

A partir deste cadastro, o comerciante poderá emitir nota fiscal e evitar que o comprador de outros estados precise pagar multa nas fiscalizações ou tenha mercadorias apreendidas.

