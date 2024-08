Setur avalia migração de hotéis para Praia do Futuro como positiva

Foto: AURÉLIO ALVES PRAIA do Futuro recebeu empreendimentos

A migração da rede hoteleira da Beira Mar para a Praia do Futuro tem sido vista de maneira positiva, conforme explicou a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, durante entrevista à Rádio O POVO CBN.

"Essa transição é parte de um processo em que a Beira Mar tem se tornado mais residencial. No entanto, vemos isso como uma oportunidade, especialmente para a Praia do Futuro, que está em expansão e recebendo grandes investimentos."

Um dos investimentos citados por ela é a recente ampliação do Gran Mareiro Hotel, que agora conta com um centro de convenções.

"Isso é fundamental para fortalecer o turismo de negócios, que é um nicho muito eficiente e ajuda a manter o fluxo turístico durante os períodos de baixa temporada, garantindo um movimento constante na cidade."

Nesse sentido, Yrwana Albuquerque também destacou a promoção do Ceará em feiras nacionais e internacionais como um trabalho estratégico e bem estruturado.

"Participamos com um estande próprio, onde destacamos nossos atrativos, que incluem o artesanato, o litoral, a figura do Padre Cícero, o bondinho de Ubajara e a diversidade cultural do Estado."

Além disso, afirmou que estão empenhados na criação de novas rotas turísticas, com uma ou duas rotas previstas para serem divulgadas em 2025.

"Hoje, o Ceará possui seis rotas temáticas: na Serra da Ibiapaba, em Guaramiranga, além das rotas dos dois litorais. Também temos parcerias com outros estados, como a Rota das Emoções."

Turistas em julho

O Ceará foi o estado Nordeste que mais recebeu turistas internacionais durante o mês de julho, período de alta estação.

No período, 38.886 passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza, principal portão de desembarque do Estado. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O levantamento também mostra que o terminal ocupou a sétima posição do Brasil, superando pelo quarto mês seguido o de Salvador (36.736), que aparece na oitava posição, e o de Recife (33.015), na nona.

A liderança do Ceará iniciou em abril, mês em que foram movimentados 30.223 mil passageiros internacionais.

Em maio, quando o Aeroporto Internacional de Fortaleza recebeu 32.409 passageiros, o Estado consolidou o feito.

Junho foi o terceiro mês seguido de liderança do Ceará na atração de turistas deste segmento e, em julho, o quarto.

A liderança na Região demonstra a relevância do potencial turístico do Ceará, afirma Yrwana Albuquerque, secretária de turismo do Estado.

“Esse resultado é fruto de um trabalho contínuo, que envolve, sobretudo, promoção do nosso destino e equipamentos que visam oferecer uma experiência única aos visitantes de todo o mundo”.

Ela também enfatiza que esse fluxo de turistas internacionais traz consigo uma série de benefícios para a economia local, incluindo a geração de empregos e renda.

"Cada turista que chega ao Ceará impulsiona não apenas o setor de turismo, mas toda a cadeia produtiva associada. Isso reforça a importância de continuarmos investindo com assertividade para seguirmos avançando".

Além disso, Yrwana ressalta a importância da hospitalidade cearense como um diferencial.

"O Ceará não oferece apenas belas paisagens, mas também a receptividade do seu povo, algo que deixa uma marca em quem nos visita. Este, também, é um dos nossos maiores trunfos”. (Révinna Nobre, especial para O POVO)



