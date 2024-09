Casa Azul e Secitece estudam parceria para conectar startups a grandes investidores

Foto: FERNANDA BARROS OBJETIVO da parceria é conectar startups cearenses a grandes investidores

Parceria entre Casa Azul Ventures, aceleradora de startups, e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) avança no objetivo de conectar startups cearenses e grandes investidores.

A discussão está em estudo e ocorreu na última quarta-feira, 4. Quando a parceria for firmada, ela deverá beneficiar startups atendidas pelo Corredores Digitais, hub de Inovação cearense, e a CriarCE, que é a primeira aceleradora pública de hardware do País, ambos são programas da Secitece.

De acordo com o diretor de Operações da Casa Azul Ventures, Rafael Queiroz Silveira, a reunião teve dois focos: o primeiro foi para pensar quais são as ações necessárias para pontencializar as startups cearenses e receber investimentos. O segundo foi como se pode aproveitar as verbas, fundos e leis de incentivo.

Além disso, segundo a titular da Secitece, Sandra Monteiro, a ideia é formalizar um acordo para desenvolver linhas de funding, termo que diz respeito à captação de recursos, neste caso, para investimento nas startups.

“Em conjunto com o governo e outros atores do ecossistema, queremos acelerar a inovação cearense viabilizando o acesso do setor a múltiplas fontes de recursos”, explicou Sandra.

Rafael reforça ainda que o Estado tem potencial para receber investimentos, "seja em relação à transição energética ou seja em relação ao potencial humano com a alta qualificação dos estudantes que a gente tem no Ceará".

E complementa que o intuito é pensar em como "potencializar essas qualificações para atrair efetivamente investimentos para as startups daqui".

O diretor também exemplifica que outros estados possuem fundos específicos para as startups.

"O próprio Banco do Nordeste está criando o seu fundo que vai investir em startups da região. Então, por que não o Ceará? Ele pode criar movimentos que pegam essas verbas e políticas públicas e façam investimentos diretos em startups que aqui estão."

Casa Azul

A Casa Azul é uma aceleradora de startups, ela oferece investimentos, acompanhamentos, conexões comerciais, mentorias e fornecedores para as empresas novas do mercado.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais digitais!

Mais notícias de Economia