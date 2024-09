André Fernandes comanda carreata em clima de otimismo do PL em Fortaleza

Foto: Rômulo Ribeiro/Assessoria André Fernandes Carreata do candidato André Fernandes (PL) iniciou no bairro Jardim América e reuniu moradores da região

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) participou da carreata do candidato à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL) na tarde de ontem e considerou o resultado da última pesquisa Datafolha como "previsível". Levantamento contratado pelo O POVO foi divulgado na sexta-feira, 13, mostrando o candidato do PL numericamente à frnte e empatado tecnicamente com Capitão Wagner (União Brasil).

O ato de campanha de André Fernandes teve início às 16 horas, com concentração na praça Frei Galvão, no bairro Jardim América. Carmelo Neto marcou presença no local, acompanhado da esposa e candidata à vereadora Bella Carmelo (PL).

Ao O POVO, Carmelo Neto falou sobre a pesquisa do Datafolha e considerou que os números de André Fernandes podem ser explicados pelo impacto da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que teve início neste mês.

"Previsível, né? O nosso candidato André Fernandes tem crescido muito. Com certeza, o impacto da TV influenciou muito nisso [...] O PL tem um tempo de TV muito bom, o segundo maior tempo da campanha. O André está está cativando o povo de Fortaleza. Eu não tenho dúvida de que, a partir de agora, é só crescimento para a gente obter a vitória no dia 6 de outubro", avaliou.

Na sexta-feira, Fernandes já se mostrava otimista com o resultado e, em declaração ao O POVO, projetou que venceria no dia 6 de outubro: "Me preparando para ganhar já no primeiro turno".

O ato de campanha promovido pelo candidato ontem no bairro Jardim América reuniu diversas pessoas na praça Frei Galvão. Camisas nas cores verde e amarelo, imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de bandeiras e adesivos com o rosto e o número de Fernandes eram os principais itens no local.

Carros e motocicletas com bandeiras do candidato também encheram as ruas Ana Néri e Carlos Câmara.

O deputado federal chegou na praça por volta de 17h40min em um carro na cor prata. Ao descer do automóvel, foi rapidamente rodeado por pessoas para tirar fotos.

André Fernandes atendeu alguns moradores e logo seguiu para subir na estrutura em um dos carros para dar início à carreata. O ato também passou pelos bairros Montese e Vila União.