Clodoveu Arruda é agredido durante ato de campanha de Izolda Cela em Sobral

Foto: Reprodução/Instagram O ex-prefeito de Sobral Veveu Arruda foi agredido na manhã deste sábado, 14, no Centro do município

O ex-prefeito do município de Sobral Veveu Arruda (PT) foi agredido na manhã deste sábado, 14, no Centro da cidade, próximo ao Mercado Municipal. Arruda estava participando de um ato de campanha da esposa e candidata à Prefeitura Izolda Cela (PSB). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma briga inicia entre algumas pessoas no local.

Em uma das imagens, o ex-prefeito, que está de roupa na cor branca, aparece para tentar separar a confusão. Porém, acaba sendo agredido por um dos homens e leva uma rasteira, caindo no chão. De acordo com a agenda oficial de Izolda, o ato de campanha realizado na manhã deste sábado era uma "Caminhada da Educação", que teve concentração na Praça São João e reuniu eleitores da candidata.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por nota, que a Polícia Civil investiga a denúncia de crime de violência política. Um Boletim de Ocorrência (BO) também foi registrado e o caso está a cargo da Delegacia Regional de Sobral.

A agressão contra o ex-prefeito teve reações de políticos do Ceará. Em nota publicada nas redes sociais, a deputada estadual Larissa Gaspar (PT) repudiou o ato e afirmou que atitudes como essa "atentam contra a democracia, a liberdade de expressão e diminuem a política".

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) também utilizou as redes sociais para manifestar solidariedade a Veveu e à Izolda. "As pessoas de bem, a paz e a democracia não se intimidam. Isso só nos fortalece e aumenta nossa militância", publicou.

O Diretório Estadual do PT publicou nota de solidariedade ao filiado e afirmou que "o debate de ideias e a convivência democrática na diversidade jamais poderão ceder lugar à agressão física por razões políticas". O PCdoB Sobral também repudiou a ação e considerou a agressão como "covarde perpetrada por bandidos infiltrados durante a Caminhada da Educação".

O POVO entrou em contato com a equipe da candidata Izolda Cela. A matéria deverá ser atualizada com mais informações. (Taynara Lima)