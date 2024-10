Jornalista do O POVO vence prêmio nacional de automação; veja

Foto: FCO FONTENELE SAMUEL Pimentel, jornalista do O POVO

O jornalista do O POVO, Samuel Pimentel, venceu o Prêmio Automação-Categoria Imprensa, promovido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil e pela DFreire Comunicação e Negócios.

O especial "Inovação na Indústria", contendo a reportagem "Com bilhões disponíveis indústria constrói o futuro", foi o contemplado.

O conteúdo conta com versões em mídia impressa e digital, cujo formato permite expandir o texto para além do papel e traz maior interação com infográficos e maior número de fotos.

A equipe por trás do projeto abrange ainda a edição no impresso da editora-chefe de Economia, Beatriz Cavalcante, infografia de Luciana Pimenta e design de Camila Pontes.

Além das fotos do fotojornalista Fábio Lima nas duas versões e edição online de Beatriz Cavalcante, Regina Ribeiro e Fátima Sudário.

O material concorreu com outras reportagens. O prêmio será entregue no dia 5 de novembro, numa terça-feira, às 19h, no Tokio Marine Hall, rua Bragança Paulista, 1281, em São Paulo (SP).

Na ocasião, também será premiada a matéria "Segue o fio: a rastreabilidade na moda", da jornalista Silvia Boriello, da Revista Costura Perfeita.

Além da reportagem "Levantamento aponta importância da inovação", do jornalista Jader Xavier e Flávia Ayer do Jornal da Globo.

"É uma grande satisfação ser reconhecido pelo trabalho desenvolvido no O POVO e agradeço à GS1 Brasil e à DFreire Comunicação e Negócios por também fortalecer o Jornalismo profissional feito com ética e responsabilidade. Também aproveito para enaltecer toda equipe que se dedicou e contribuiu para que a reportagem fosse publicada", frisa Samuel Pimentel sobre vencer o prêmio nacional.

E João Carlos de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, reforça a atenção da imprensa, dizendo que a convicção do trabalho jornalístico "é dos mais relevantes para o registro histórico do desenvolvimento de processos de automação e da influência da tecnologia na sociedade."

