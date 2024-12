Com novos secretários, Elmano e Evandro fazem apostas para 2025

Na virada do ano, é comum que as pessoas tracem metas. É tempo de pedir coisas boas: mudanças na vida, ter um bom desempenho no trabalho e realizações. Nesta passagem, o governador Elmano de Freitas (PT) e novo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), devem se somar a essa parcela generosa da população na expectativa da chegada de boas energias.

Elmano vai para a segunda metade de seu mandato e fala em "acelerar entregas". Apesar de negar pensar agora na questão eleitoral, é preciso construir uma boa vitrine para 2026. Resultados e políticas públicas são essenciais para gerar sentimento na população.

O governador mudou pastas vitais para administração, com o retorno de Chagas Vieira para a Casa Civil e a ida de Nelson Martins para Articulação Política. Os dois são figuras conhecidas de gestões passadas e trabalharam com Camilo Santana. As duas secretarias são fundamentais no "destravamento" de pautas e no andar de ações.

Elmano também aproximou ainda mais grupos políticos que poderão dar sustentação a sua tentativa de reeleição. O PSD entra de vez na gestão, e com grande impacto, já que o escolhido foi justamente Domingos Filho, atual presidente da sigla no Estado.

Irmã de Cid Gomes (PSB), Lia Gomes (PDT) também entra, assim como Eduardo Bismarck (PDT), parlamentar ligado à ala do senador. A vice-governadora, Jade Romero (MDB), vai para a Assistência Social, que tem tudo para ser uma marca da gestão Elmano.

Evandro também faz suas apostas. Trouxe nomes conhecidos para áreas vitais como Socorro Martins, na Saúde, Idilvan Alencar (PDT), na Educação, e Márcio Oliveira, na Segurança. Abraçou aliados e pessoas de confiança como o prefeito de Chorozinho, Júnior Castro (PT), e figuras da Assembleia.

Emparelhou com o Governo do Estado ao convidar integrantes da gestão de Elmano. Tenta imprimir sua cara, seu jeito de governar, em uma mistura de política e tecnicidade. Não só Evandro e Elmano esperam realizações, a população também.