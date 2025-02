Morre ator cearense Ary Sherlock aos 94 anos

Foto: Arquivo Teatro Novo Ary Sherlock, ator e dramaturgo cearense, morreu aos 94 anos

O ator cearense Ary Sherlock morreu na madrugada desta segunda-feira, 3, aos 94 anos de idade. A informação foi confirmada pelo Grupo Teatral Comédia Cearense em comunicado divulgado nesta tarde.

Nome de referência nas artes dramáticas do Ceará, o ator, dramaturgo e um dos primeiros nomes do estado na televisão nasceu em Sobral em 5 de agosto de 1930. Com uma trajetória de mais de 70 anos, o Ary iniciou na arte com a peça “Os Mortos sem Sepultura”, adaptação da obra de Jean-Paul Sartre, na década de 1950.

“A arte de Ary, que marcou gerações com sua paixão e dedicação ao palco, será sempre lembrada com carinho e respeito. (...) Ary Sherlock deixa um legado que continuará vivo nas memórias e nas obras que ele deixou para o futuro”, diz Hiroldo Serra, ator e presidente do Comédia Cearense, em nota.

Junto ao coletivo fundado por Haroldo Serra (1934-2019), Ary participou dos espetáculos “A Canção Dentro do Pão”, “A Revolta dos Brinquedos”, “O Mártir do Gólgota” e outras produções que marcaram a cena teatral do Estado.

Ary Sherlock também integrou os grupos Teatro Jangada, Teatro de Brinquedos, Grupo Jograis do Ceará e Teatro Novo. Para além dos palcos, foi roteirista e diretor de teledramaturgia da TV Ceará no início da sua criação.

Também se envolveu na música, tendo uma parceria com Rodger Rogério. Fora do meio artístico, formou-se em Pedagogia pela Universidade de Fortaleza (Unifor) em 1983.

“Gratidão, Ary pelo convívio, amizade e aprendizado. Um ator que declamava como ninguém… Um gigante em cena! Tive o privilégio de trabalhar e frequentar a casa desse grande artista culto e generoso. Seus dois últimos trabalhos de teatro passaram por minhas mãos. Em 2008, ‘Coisas, Palavras e Canções’ com minha produção e supervisão de direção, Ary percorreu muitos palcos. Em 2012, estreamos ‘Na Corda Bamba’, onde divide o palco como ator em cenas memoráveis. Na época, com seus 82 anos, mostrava que não há limites para exercer o seu ofício. Um orgulho e alegria que marca nossa trajetória”, recordou o ator Sidney Malveira em publicação no Facebook.

Um de seus trabalhos mais recentes foi em “Cine Holliúdy” (2012), filme do cearense Halder Gomes. O velório de Ary Sherlock será realizado no Memorial da Paz, em Maracanaú, às 16h30min desta segunda-feira, 3.