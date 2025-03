Arte na Praça celebra os 105 anos de Estrigas e a cultura cearense

Foto: AURÉLIO ALVES O EVENTO foi realizado na Praça Nice e Estrigas, no bairro Papicu, em Fortaleza

Estrigas nunca se rendeu à lógica do tempo. Suas obras, reflexo de uma mente inquieta e apaixonada pela arte, resistem às décadas e ecoam um profundo humanismo.

Um homem que largou a segurança da profissão de dentista para viver como artista, que encontrou em um sítio do Mondubim um refúgio criativo e que fez do Minimuseu Firmeza um espaço de troca e inspiração.

Para homenagear a memória de um dos mais importantes artistas do Ceará, neste domingo, 30 de março, a Praça Estrigas e Nice, no bairro Papicu, em Fortaleza, foi palco de uma celebração que uniu história, arte e comunidade.

O evento "Arte na Praça" teve como objetivo homenagear os 105 anos de Estrigas e revisitou a riqueza da arte popular e a importância dos espaços públicos para a troca de saberes.

O evento foi idealizado por um grupo de artistas e historiadores, entre eles Luiza Helena Amorim, historiadora e integrante do Minimuseu Firmeza, e contou com a colaboração da Associação dos Artistas Visuais do Ceará (Associave), representada por Claudia Maia.

Entre pinceladas e palavras, artistas e amantes da arte se encontram para compartilhar sentimentos, histórias e inspirações. Luiza Helena Amorim falou sobre a obra de Estrigas, memórias afetivas e reflexões sobre o fazer artístico.



Luiza Helena Amorim, Pesquisadora História da arte e orgazadora do evento Crédito: AURÉLIO ALVES

"Para ser artista, você não é apenas artista. Você também pode ser professor, curador, gestor, e acumular outras funções dentro do mundo da arte para se sustentar. E Estrigas foi um 'artista et cetera'", afirmou.

Leia mais Mestre das cores: relembre entrevistas com Estrigas

"Ele não era só artista plástico. Também foi crítico de arte, historiador da arte, escritor, museólogo e deixou vários livros publicados. Mas o maior projeto de arte do Estrigas foi o Minimuseu Firmeza. Você imagina o que é alguém transformar sua própria casa em um museu com a esposa?", completou.

"A arte tem de ir aonde o povo está"

A praça, que leva o nome do artista e de sua esposa, a artista Nice Firmeza, recebeu uma programação diversificada. O evento com mais participantes foi roda de bordado, coordenada pela professora Lucia Ferreira, uma experiência coletiva em que os participantes puderam, literalmente, tecer sua conexão com a arte de Estrigas.

Leia mais As tramas que surgem do bordado, crochê e tricô

Lucia Ferreira, com sua experiência no universo do bordado, explicou que o objetivo não era ensinar pontos, mas criar um espaço de troca de conhecimentos, onde os participantes bordaram juntos, inspirados por um desenho criado a partir de uma foto de Estrigas em seu ateliê.

Lucia Ferreira fez aulas de bordado com a artista Nice Firmeza, esposa de Estrigas Crédito: AURÉLIO ALVES

"Quando falo 'roda de bordado', significa que eu não ensino pontos. As pessoas já chegam aqui sabendo bordar. Se tem alguém que não sabe, a vizinha que já sabe ensina, ou eu dou uma pequena orientação. A ideia é que seja um momento de se reunir, conversar e fazer arte", disse a professora.

A ideia era revisitar, por meio do bordado, a memória de um artista cuja obra transcende o material e chega ao íntimo de todos que a contemplam.

Uma foto da mão de estrigas segurando a espátula foi a inspiração para a arte dos bordados propostos por Lúcia Ferreira Crédito: Divulgação

O barro também foi um elemento fundamental na celebração, refletindo a trajetória de Julio Jardim, escultor e ceramista que, assim como Estrigas, encontrou na arte uma maneira de expressar temas como ancestralidade e transmutação.

Para ele, o barro é mais que um simples material, é uma ligação com a história da humanidade, que se reflete nas mãos que moldam e criam formas.

Julio Jardim, escultor e ceramista, falou sobre a importância de levar o processo criativo a espaços públicos Crédito: AURÉLIO ALVES

"O barro carrega uma carga histórica profunda, sendo um dos primeiros materiais utilizados pelos povos primitivos", comentou Julio, destacando a importância de iniciativas como o "Arte na Praça", que levam a arte para fora dos espaços fechados das galerias e para o coração das pessoas.

"Já dizia o poeta, a arte tem de ir aonde o povo está", finalizou.

O legado de Estrigas e Nice

Para Luiza Helena Amorim, a ideia de homenagear Estrigas começou a partir de uma conversa com Lucia Ferreira, professora de bordado, no ano anterior.

"Queríamos trazer algo sobre Estrigas, mas sem repetir o que já foi feito antes", disse Luiza, que, desde 2018, se envolveu profundamente com o Minimuseu Firmeza, espaço que pertenceu a Estrigas e sua esposa, Nice.

Homenagem aos 105 anos de Estrigas contou com a participação de Claudia Maia (centro), presidenta da Associação dos Artistas Visuais do Ceará (Associave) Crédito: AURÉLIO ALVES

A conexão de Luiza com o lugar foi imediata: "Quando você entra naquele sítio, sente algo especial", relatou emocionada. O local que preserva a memória de Estrigas e Nice, também foi citado por Paula Machado, historiadora e responsável pelo espaço.

Ela destacou a importância do museu não só como um centro de preservação da arte, mas também como um projeto de vida de Estrigas e Nice, que transformaram sua casa em um museu ainda em vida.

"Estrigas e Nice dividiram sua vida íntima com a vida pública. Isso é arte", afirmou Paula, refletindo sobre como a arte estava intrinsecamente ligada à vida do artista, ao ponto de quem visitasse seu ateliê também passasse pela intimidade do casal.

Paloma Lima, violinista, fez a trilha sonora do evento Crédito: AURÉLIO ALVES O artista Montenegro fez uma apresentação em que representou vários momentos da carreira de Estrigas Crédito: AURÉLIO ALVES Outras linguagens artísticas, como a pintura, também estiveram presentes no evento Crédito: AURÉLIO ALVES A roda de bordado da professora Lúcia Ferreira foi o momento com maior número de particpantes Crédito: AURÉLIO ALVES

Com a praça tomada por arte, história e emoção, o evento foi uma oportunidade para a comunidade se aproximar das memórias de Estrigas e de outros grandes artistas cearenses, ao mesmo tempo, em que celebra a arte como um patrimônio vivo, acessível e em constante transformação.

Para os organizadores, a homenagem aos 105 anos de Estrigas reafirma a importância da arte pública e da preservação da memória cultural, trazendo para a praça, para as pessoas e para o cotidiano, a força da criatividade e da história do Ceará.