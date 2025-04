Foto: FERNANDA BARROS CASOS envolvem uso de arma de fogo e arma branca contra as mulheres

Pelo menos cinco mulheres foram assassinadas em uma semana no Ceará. Os casos envolvem crimes com uso de arma de fogo e arma branca e, conforme O POVO apurou, todos os suspeitos dos crimes são homens. Os casos foram registrados entre os dias 25 a 31 de março em Fortaleza, Maracanaú, Independência e Jericoacoara.

VEJA TAMBÉM| "Tratam feminicídio como briga de gangue", diz Ministra sobre violência urbana contra mulheres

No dia 25, duas jovens de 18 anos foram mortas a tiros durante ataque a um carro no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Elas teriam sido perseguidas por seis homens em motocicletas até o momento que o veículo foi atacado. Testemunhas apontam que as mulheres foram mortas pelo grupo.

No entanto, um dos suspeitos preso afirma que os disparos partiram de um homem que estava em uma praça da região no momento em que as vítimas entraram em uma comunidade com os vidros do carro levantados, contraindo ordem de uma facção criminosa.

Na noite do dia seguinte, uma moradora de Jericoacoara foi morta a tiros na saída de um restaurante localizado no Centro. O homicídio aconteceu após os criminosos abordarem a vítima e perguntarem seu nome.

Após a identificação, ela foi alvejada. O caso aconteceu próximo a uma igreja, onde os tiros foram ouvidos por fieis durante uma missa.

No último fim de semana, uma influenciadora digital de 24 anos foi morta enforcada com um cinto de segurança dentro de um carro no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, de 20 anos, que teria confessado o homicídio à mãe e aos policiais.

Conforme O POVO apurou, o suspeito teria abandonado o veículo em um loteamento e incendiado o carro com o corpo da vítima dentro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas e evitar que o corpo da mulher fosse queimado. O suspeito, que também seria um influenciador, está preso.

Nessa segunda-feira, 31, uma mulher de 32 anos foi morta a facadas pelo próprio companheiro no município de Independência, a 306 quilômetros de Fortaleza.

O crime foi registrado dentro de uma pousada da região. A Polícia foi acionada para uma ocorrência de agressão a mulher, mas ao chegar no estabelecimento verificou caso de feminícidio seguido de suicídio.

Elmano diz que é preciso acabar com a cultura de homem tirar vida de mulher por fim relacionamento

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou o cenário dos crimes que vitimaram pelo menos cinco mulheres no Estado durante a inauguração de uma nova unidade Vapt Vupt em Fortaleza, nesta terça-feira, 1º.

Ele afirmou que o Ceará tem o menor índice de feminicídio do Brasil, mas é necessário superar essa cultura de violência contra as mulheres.

“Fazer todos os esforços para superar essa cultura de homens que tiram vida de mulheres porque não querem mais o relacionamento por uma situação que não é possível nós admitirmos", disse. Para ele, o maior desafio é mudar a cultura de violência, incentivando a sociedade a ser solidária e a trabalhar na erradicação do feminicídio.

Os crimes são investigados pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Ainda nessa segunda-feira, 31, a 2ª Delegacia da Mulher foi inaugurada em Fortaleza, no bairro Papicu. Ao todo, o Estado possui 49 equipamentos de proteção às mulheres, entre Delegacias, Casas da Mulher e Salas Lilás.