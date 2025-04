69% dos bares e restaurantes cearenses estimam alta de vendas na Páscoa

Foto: Aurelio Alves 39% dos comerciantes do setor estimam um ganho a partir de 10% maior do que o de 2024

Cerca de 69% dos empresários donos de bares e restaurantes no Ceará esperam alta no faturamento durante feriadão da Páscoa e do Tiradentes, que ocorre dos dias 18 a 21 de abril, na comparação com o ano passado.

Os dados fazem parte da pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Estado, realizada entre os dias 24 de março e 1 º de abril.

Ainda segundo o levantamento da entidade, 39% desses comerciantes estimam um ganho a partir de 10% maior do que o de 2024, enquanto 19% consideram que será igual e 12% projetam queda.

Esse feriado prologando, segundo o presidente da Abrasel no Ceará, Taiene Righetto, trará “um respiro importante para o setor” e será “uma chance de aumentar o movimento e equilibrar as contas”.

Maioria dos estabelecimentos no Ceará operam sem lucro

Entretanto, quando questionados acerca da situação financeira do negócio, em fevereiro, 32% afirmaram operar em prejuízo, um aumento de 13% no comparativo com janeiro.

Já 33% apontaram estabilidade, ou seja, 65% dos estabelecimentos do setor de bares e restaurantes no Ceará não operaram com lucro em fevereiro.

Assim, Taiene explica que mesmo com a inflação e a dificuldade de repassar custos, com apenas 8% dos comerciantes conseguindo aplicar aumento nos valores dos produtos acima dos índices inflacionários, “datas como essa ajudam a manter as portas abertas e a esperança acesa”.

