O POVO é vencedor do prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo

Foto: Francisco Fontenele | Fábio Lima Ana Rute e Alexia Vieira foram finalistas do prêmio com uma reportagem seriada sobre AVC

O POVO está entre os vencedores do II prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo, com uma reportagem seriada sobre Acidente Vascular Cerebral (AVC). Material busca falar sobre riscos e prevenção do problema e leva a assinatura das jornalistas Ana Rute Ramires e Alexia Vieira, ambas da editoria de Cidades.

Reportagem, publicada em novembro de 2024, se divide em duas partes. A primeira traz informações sobre como reconhecer e agir diante da condição, também conhecida como derrame.

Já a segunda fala sobre o período de reabilitação do paciente, abordando a importância da fisioterapia no processo. Ambas as matérias trazem falas de profissionais e relatos de quem já sofreu AVC.

Leia matérias:

Risco silencioso: como reconhecer e agir diante de um AVC

"Tempo é cérebro": reabilitação do AVC deve começar ainda no leito do hospital

De acordo com Alexia Vieira, uma das jornalistas que assinam o material, o intuito de dividir a reportagem em duas matérias foi contar como "os pacientes chegam ao hospital, como são tratados logo após o acidente vascular" e mostrar também o que é preciso para que eles tenham uma recuperação plena.

"Dividida assim, a reportagem conseguiu contemplar iniciativas importantes, como a agilidade e inovação do setor de AVC no Hospital do Sertão Central. Fui até Quixeramobim conhecer os protocolos que conseguem dar mais chances de uma vida sem sequelas aos pacientes. A divulgação dessas informações de forma responsável e clara pode ajudar tanto os pacientes quanto o trabalho desses profissionais", conta.

Superinfográfico

Reportagem traz como elemento gráfico principal um "superinfográfico". Material foi concebido por Gil Dicelli, editor-chefe de design, e a jornalista e infografista Luciana Pimenta, e foi dividido nas duas edições. Ao juntar as matérias, o leitor tem um vasto material explicando o AVC e suas consequências.



"A elaboração de um super info é sempre um desafio. O trabalho foi pensado em conjunto. Escolhemos uma imagem forte que representasse a parte afetada que é o cérebro. A partir daí foi mostrado pela imagem os dois tipos de AVCs; isquêmico e hemorrágico. Acredito que a infografia cumpriu mais uma vez o seu papel", explica Luciana", explica Luciana.

O material foi editado por Rubens Rodrigues e tem imagens dos fotojornalistas Fábio Lima e Júlio Caesar.

Em sua segunda edição, o prêmio considerou reportagens focadas em Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Infarto. Nas próximas semanas devem ser divulgadas as classificações finais, onde serão indicados o primeiro, segundo e terceiro lugar das categorias impresso e online.



O POVO foi premiado nas duas edições do prêmio

Primeira edição do prêmio, organizada pela companhia farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim, ocorreu em junho de 2024 e foi voltada para o reconhecimento de matérias que promoveram a conscientização e ajudaram a reduzir o estigma sobre a PPG (Psoríase Pustulosa Generalizada).



Na ocasião, O POVO conquistou o 1° e o 2° lugar nas categorias impresso e online, respectivamente, com a reportagem intitulada como "Crônica e rara, psoríase pustulosa grave impacta saúde física e emocional", também da jornalista Ana Rute Ramires.