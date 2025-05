Tradição e fé marcam procissão de Nossa Senhora de Fátima

Foto: FERNANDA BARROS A PROCISSÃO percorreu as ruas de Fortaleza

Pouco mais de um século desde a sua primeira aparição em Portugal, os fiéis se reúnem em procissão nesta terça-feira, 13, para Nossa Senhora de Fátima. A cidade e o País são diferentes — Fortaleza, no Brasil, fica a 5.702 km de distância de sua contrapartida portuguesa (Fátima) —, mas a devoção permanece.

As palmas do público impulsionam a movimentação, iniciada na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, no Centro. O carro que guia a imagem da santa começa a se mover e as vozes do trio elétrico são engolidas pelo coro: “Maria, cheia de graça e consolo. Vem caminhar com seu povo!”, clama o refrão.

Monumento de Nossa Senhora de Fátima é entregue após obras de restauração | VEJA

De braços levantados pela “Senhora da paz” que “vem orando por nós”, está a baiana Suzete Queiroz, 61. Morando há 30 anos no Ceará, a fiel relata que saiu de seu Estado como devota de Nossa Senhora da Conceição, mas encontrou a devoção à Nossa Senhora de Fátima quando chegou em Fortaleza, graças aos amigos.

“É uma paz espiritual, é a glória de ter nossos desejos realizados por ela”, reflete Suzete sobre a participação. “Eu consegui ontem ser registrada novamente, em um novo emprego, e estou muito feliz. Eu vim agradecer”.

Quem também deseja retribuir as graças recebidas pela santa é Tatiana Marques, 49. “Eu fiz uma promessa e, graças a Deus, alcancei. E todo dia 13, além de maio, eu estou na (paróquia) Nossa Senhora de Fátima, agradecendo”, diz a psicóloga.

Agora, Tatiana retorna à figura da santa e participa da caminhada pela primeira vez, em nome do sogro, que está doente. “Mas graças a Deus ele está saindo do hospital, e foi ela que deu essa graça. Mais uma!”, completa.

Padre Edson Bantim espera que papa Leão XIV avance na beatificação de santos populares do Ceará | SAIBA MAIS

Tradição e fé marcam procissão em hábito de família fortalezense

FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-05-2025: Procissão de Nossa Senhora de Fátima. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-05-2025: Procissão de Nossa Senhora de Fátima. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-05-2025: Procissão de Nossa Senhora de Fátima. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-05-2025: Procissão de Nossa Senhora de Fátima. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-05-2025: Procissão de Nossa Senhora de Fátima. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-05-2025: Procissão de Nossa Senhora de Fátima. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Entre vivas a Jesus e Nossa Senhora, os participantes também usaram a procissão para dar as boas-vindas ao papa Leão XIV e relembrar com carinho o papa Francisco, “que está no Céu intercedendo por nós”, como declama a organização no trio elétrico.

Os destaques na caminhada também se estendem aos próprios moradores das ruas interditadas, que decoram suas casas e aguardam a chegada dos fiéis para compartilhar a sua devoção na forma de altares elaborados.

“Durante muitos anos, nesse tempo de procissão, a minha mãe une a família. E para nós é uma alegria muito grande, seria como o Natal, sabe? A gente se reúne, vem os netos, os sobrinhos, as cunhadas”, explica o barbeiro Flávio Nery, 60.

A tradição de construir um altar para Nossa Senhora de Fátima e decorá-lo de formas diferentes a cada ano começou com a mãe, Ester Nery, 82, que afirma manter o hábito “com muito carinho” e a ajuda dos filhos que moram mais perto.

“Nós botamos muito lírio, porque os lírios são sempre o símbolo de paz. E a gente quis homenagear também o papa”, explica Flávio. “Foi um ano de muitas bençãos, né? Um papa que, se Deus quiser, vai trazer o mesmo segmento do nosso papa que se foi”.

“Na graça de Deus a gente pensou nele, se inspirou nele, para fazer um altar assim, mais com branco, com a Nossa Senhora, pedindo paz para a humanidade, paz para todo o mundo”, finaliza.

Leão XIV pede libertação de jornalistas detidos por buscar a 'verdade' | SAIBA MAIS