Influencer e mais 2 são denunciados por tentativa de chacina na Barra

Foto: Reprodução/Redes Sociais Cinco pessoas foram baleadas e socorridas a unidades de saúde na madrugada do último dia 2 de maio no bairro Barra do Ceará

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou na quinta-feira, dia 15, três homens pela tentativa de chacina ocorrida na madrugada do último dia 2 de maio no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Na ocasião, cinco pessoas foram baleadas no chamado Campo do Cruzeiro, mas sobreviveram.

Entre os denunciados está Antonio Victor de Araújo Ferreira, o "Moscow", de 18 anos. Conhecido por gravar vídeos em redes sociais como o Kwai, ele era namorado de Francisca Bianca dos Santos Souza, de 15 anos, assassinada ao lado da irmã, Maria Beatriz Santos de Souza, de 20 anos.

As irmãs, que também eram influenciadoras digitais, foram mortas um dia antes da tentativa de chacina, crime que também ocorreu na Barra do Ceará, mas na região da comunidade da Colônia.

Conforme a investigação da Polícia Civil, a tentativa de chacina ocorreu em vingança ao duplo homicídio. Antonio Victor foi apontado como mandante da retaliação.

Pela denúncia do MPCE, as vítimas estavam em um bar, bebendo após uma partida de futebol, quando Igor Rodrigues da Cruz, de 28 anos, e Ruan Pablo Ribeiro Serra, de 19 anos, chegaram ao local em um carro. Eles teriam efetuado os disparos que atingiram as cinco pessoas sem sequer descer do veículo.

Igor acabou sendo baleado na ação, havendo a hipótese de que ele foi atingido pelo próprio comparsa. O suspeito foi socorrido a uma unidade de saúde, onde foi preso em flagrante por policiais militares.

Antonio Victor também foi autuado em flagrante, ainda durante a manhã. O MPCE mencionou que, após as mortes da namorada e da cunhada, ele publicou vídeos em redes sociais prometendo vingança.

"Isso nao vai ficar assim meu amor vc era minha vida" (Sic), foi uma das mensagens que ele publicou. Moscou, porém, negou envolvimento com o crime, afirmando ter permanecido em casa velando Francisca Bianca e Maria Beatriz.

Já Ruan Pablo foi preso também no dia 2 de maio, após policiais militares receberem a informação de que vários homens armados estavam em uma residência localizada na Rua da Paz.

Crimes em sequência na Barra do Ceará



De acordo com as autoridades, Antonio Victor tem influência na facção criminosa Guardiões do Estado, que age na comunidade da Colônia. Já o Campo do Cruzeiro fica em uma região onde atua o Comando Vermelho (CV). Teriam sido integrantes do CV que mataram Francisca Bianca e Maria Beatriz.

Quatro dias após a tentativa de chacina, quatro pessoas foram mortas em um campo de futebol na Colônia. Os quatro suspeitos capturados suspeitos de praticarem a matança foram apontados como integrantes do CV.