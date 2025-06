Bira Presidente, fundador do Fundo de Quintal, morre aos 88 anos

Foto: Reprodução/Instagram/Fundo de Quintal Bira Presidente foi fundador do grupo Fundo de Quintal, uma das maiores influências do samba brasileiro, e do bloco de carnaval Cacique de Ramos

Morreu na noite desse sábado, 14, o sambista Ubirajara Félix do Nascimento, conhecido como Bira Presidente. O músico faleceu aos 88 anos no Rio de Janeiro (RJ), em decorrência de um câncer de próstata.

Bira estava internado desde a segunda-feira, 9, em um hospital particular da capital fluminense. Além do câncer, ele tinha complicações de saúde relacionadas ao Alzheimer.

Bira Presidente: uma autoridade na história do samba

Duas das maiores contribuições de Bira foram a fundação do bloco Cacique de Ramos, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, e do grupo Fundo de Quintal. Ele é considerado um dos nomes mais importantes do samba carioca.

O Fundo de Quintal despontou após ser convidado pela cantora Beth Carvalho para participar do disco "De Pé no Chão", de 1978. No conjunto, músicos como Jorge Aragão e Arlindo Cruz ganharam projeção, posteriormente seguindo carreiras solo, mas retornando em participações esporádicas com o grupo.

A influência do Fundo de Quintal atravessou décadas, popularizando o samba de roda, estilo precursor do pagode, por todo o País. O grupo continuava em atividade até a internação de Bira.

Artistas lamentam morte de Bira Presidente

O falecimento de Bira gerou grande repercussão nas redes sociais. Diversos artistas lamentaram a partida do sambista, compartilhando histórias vividas com o músico ou sua influência no repertório de diversas gerações.

O perfil oficial da cantora Beth Carvalho publicou uma galeria de fotos com Bira ao longo dos anos, afirmando que o músico fará uma "grande falta". "O samba perde seu presidente", completou.

…para a música popular brasileira. O Samba está de luto.



Meus sentimentos à família e amigos próximos. Vá em paz, Mestre Bira. Muito obrigada por sua existência!#birapresidente pic.twitter.com/oZR4aJBwXt — Leci Brandão (@lecibrandao) 15 de junho de 2025





A deputada e cantora Leci Brandão também lamentou a partida de Bira, a quem chamou de "percussionista de primeiríssima qualidade". Para a parlamentar, "Bira deixa um legado gigantesco para a música popular brasileira".

O cantor Belo compartilhou a imagem publicada pelo perfil do Cacique de Ramos, e disse que Bira foi "o maior sambista da história". "Formou gerações, inspirou mestres, abriu caminhos", adicionou.

