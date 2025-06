Morre radialista Paulo Limaverde aos 85 anos, em Fortaleza

Foto: reprodução/facebook PAULO deixa quatro filhos e sete netos

Morreu aos 85 anos de idade o radialista cearense Paulo Limaverde nesta terça-feira, 17, em Fortaleza. A morte se deu por complicações de uma pneumonia, agravadas por comorbidades, como o quadro de diabetes. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital São Mateus.

Paulo manteve programa de rádio por muitos anos e coluna diária no jornal O Estado. Trabalhou na Rádio AM do O POVO (atual O POVO CBN), Rádio Verdes Mares (Verdinha AM), Ceará Rádio Clube, TV Globo, TV Ceará e TV Rádio Clube de Teresina. Era conhecido pelo humor e pela irreverência.

Ele deixa quatro filhos e sete netos. O velório deverá ser a partir das 13h30min na funerária Ternura na sala Esperança, no bairro Aldeota, com missa prevista para às 19 horas. Em seguida, o corpo será cremado no Parque Anjo da Guarda.

Irmão Nárcelio Limaverde também morreu em decorrência de pneumonia

Paulo era irmão do também radialista Nárcelio, que morreu no dia 26 de janeiro de 2022, aos 90 anos. A coincidência se refletia por terem trabalho para o Grupo O POVO de Comunicação e pela mesma causa mortis.



"Ele fazia um tipo de rádio diferente do papai, porque ele era muito irreverente e engraçado. Na década de 1970, teve muito problema com censura. Já na década de 1980, ele fazia junto com Tom Cavalcante. Então, ele sempre foi para essa linha do humor, diferente do papai. Mas os dois se entendiam muito bem, cada um no seu estilo", relembra Vládia Limaverde, sobrinha de Paulo e filha de Nárcelio.

Os dois comunicadores do Estado são filhos de José Limaverde Sobrinho, um dos pioneiros no radialismo local.

Sindicato dos Jornalistas do Ceará e Sindicato de Radialistas prestam homenagem a Paulo Limaverde

Em publicação nas redes sociais, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará (Sindjorce) manifesta profundo pesar pelo falecimento do jornalista Paulo Ocelio S. Limaverde, em decorrência de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

"Natural de Fortaleza, nascido em 16 de dezembro de 1939, foi filiado ao Sindjorce desde 1º de novembro de 1979 (matrícula 419) e teve uma carreira marcada pela atuação em veículos de grande relevância no rádio e na televisão, [...] deixando uma contribuição valiosa ao jornalismo cearense e nordestino", escrevem.

Dessa forma, a categoria se solidarizou com os familiares, amigos e colegas de profissão, expressando respeito à trajetória como jornalista e filiado histórico da entidade, acreditando que a memória seguirá presente na história da imprensa cearense.

O Sindicato dos Radialistas do Ceará, por sua vez, emitiu nota de pesar pelo falecimento de Limaverde. "Em nome do Sindradio, expressamos nossos pêsames e nos solidarizamos com a partida do colega radialista Paulo Limaverde. Que o tempo traga conforto e que as boas memórias permaneçam como consolo"