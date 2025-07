Concursos no Ceará: são 13 editais abertos com salário de até R$ 32 mil

Foto: FÁBIO LIMA O MAIOR número de vagas vem do CNU

Os concurseiros que pretendem seguir carreira no serviço público têm atualmente 12 editais publicados ou com inscrições abertas.

São mais de 5 mil vagas para concursos em diversas cidades do Ceará, além de certames de nível nacional. As remunerações alcançam os R$ 32 mil.

São oportunidades em diversas áreas de atuação nas oportunidades nacionais, estaduais e municipais, reunidas pelo O POVO.

Nesta matéria você vai ler informações sobre os seguintes concursos, cursos e seleções:

Concurso Público Unificado (CNU) - inscrições até 20 de julho (3.642 vagas)

Aeronáutica – inscrições até 28 de julho (206 vagas) Marinha do Brasil – inscrições até 15 de julho (400 vagas)

Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional da 1ª Região - inscrições até 16 de julho (5 vagas) Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região (CRBM-1) - inscrições até 21 de julho (9 vagas)

Funai (Contratação Temporária) - 900 vagas Prefeitura de Ipaporanga - inscrições até 20 de julho (206 vagas) Prefeitura de Limoeiro do Norte - inscrições até 20 de julho (109 vagas)

Rede Sarah - inscrições até 27 de julho (21 vagas) Prefeitura Municipal de Missão Velha - inscrições até 1º de agosto (137 vagas) Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) – inscrições até 8 de agosto (110 vagas) Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE) - inscrições começam em 23 de julho (61 vagas) Tribunal de Justiça do Ceará – inscrições começam dia 21 de agosto (44 vagas)



Concurso Público Unificado (3.642 vagas)

As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) vão até o dia 20 de julho no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame.

Das 3.642 vagas, 2.480 são imediatas e 1.172 para provimento a curto prazo. Os salários variam entre R$ 4.063,46 e R$ 16.413,35. Este último é para funções específicas dentro da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A taxa de inscrição é de R$ 70. As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

Para os habilitados, será aplicada prova discursiva no dia 7 de dezembro. A primeira lista de classificados deve ser divulgada no dia 30 de janeiro de 2026.

ITA (110 vagas)

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, referência em ensino de engenharia no Brasil, disponibiliza 110 vagas para os campi de São José dos Campos (SP) e Fortaleza (CE).

Os salários variam entre R$ 13,2 mil e R$ 14,1 mil, a depender da função. As inscrições ocorrem até 8 de agosto, com taxa de R$ 200, tendo de ser realizadas no site do ITA.

Para se candidatar, entre outros pré-requisitos, é necessário ter mais de 18 anos na data da posse; ser brasileiro nato, naturalizado, ou em caso de estrangeiro, estar em situação regular no país; estar em dia com as obrigações eleitorais; e não estar em débito com os cofres públicos.

Aeronáutica (206 vagas)

A Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) está com inscrições abertas para a Segunda Turma do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para ingresso em junho de 2026 (CFS2/2026).

As inscrições terminam no dia 28/07, exclusivamente pelo site. Taxa de inscrição de R$ 95.

São 206 vagas para candidatos de ambos os sexos, distribuídas entre diversas especialidades técnicas, incluindo Controle de Tráfego Aéreo, Comunicações, Eletricidade e Instrumentos, Mecânica de Aeronaves, Suprimento, Meteorologia, entre outras.

A remuneração inicial varia conforme o cargo e carga horária, mas pode chegar a R$ 14.192,64

Marinha do Brasil (400 vagas)



O concurso para o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha visa selecionar profissionais com formação técnica em diversas áreas.

São 400 vagas com ingresso na carreira militar, mediante avaliação em múltiplas fases: prova objetiva, redação, teste de aptidão física e exames médicos.

Inscrições abertas de 2 a 15 de julho, exclusivamente pelo portal da Marinha.

CRBM (9 vagas)



O Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região promove concurso com nove vagas exclusivas para profissionais com formação superior em Biomedicina e registro ativo no conselho.

O vencimento mensal é de R$ 10.520,83. Exige-se também carteira de habilitação categoria B.

As inscrições seguem até 21 de julho, organizadas pela banca ABCP, para mais informações acesse o site.



Crefito 1ª Região (5 vagas)



Com cinco vagas imediatas e formação de cadastro reserva, o concurso do Crefito contempla os estados do Nordeste, com atuação em cidades como Recife, João Pessoa e Natal.

As funções incluem cargos jurídicos e administrativos, com exigência de experiência mínima de seis meses. A remuneração varia entre R$ 2.410,73 e R$ 7.872,91.

As inscrições, geridas pela Consulpam, encerram-se em 16 de julho. Os valores das taxas variam de R$ 70 a R$ 80. Para mais informações, acesse o site da banca.



TJCE (44 vagas)



O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará oferta 44 vagas para delegações extrajudiciais de notas e de registros, funções notariais tradicionalmente ocupadas por concurso público de provas e títulos.

Os candidatos devem observar critérios de ingresso por provimento ou remoção. O período de inscrições se estende de 21 de agosto a 19 de setembro,e devem ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.

Os delegatários dos serviços notariais e de registro serão remunerados, exclusivamente, por meio de emolumentos cobrados em razão do ofício.

Funai (Contratação Temporária) - 900 vagas

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

As inscrições são gratuitas no site . A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do país. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins; e também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília-DF.

A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

Prefeitura de Ipaporanga (206 vagas)

A Prefeitura de Ipaporanga, município do Sertão de Crateús, no Ceará, está com quatro editais abertos para um processo seletivo para 206 vagas.

Estas seleções contemplam cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, incluindo oportunidades para Guarda Municipal, magistério, cargos administrativos, da saúde, operacionais, entre outros.

A jornada semanal é de até 40 horas. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 10.000, conforme o cargo e a escolaridade.

Além disso, as inscrições vão até o dia 20 de julho no site da Consulpam, organizadora do certame. A taxa custa entre R$ 60 e R$ 130.

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte (109 vagas)

A Prefeitura de Limoeiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe, está com inscrições abertas para o processo seletivo na área da educação. São 109 vagas para professor, em diversas disciplinas.

A organizadora do certame é a Consulpam. As inscrições vão até 20 de julho no site da banca. Além disso, a remuneração inicial é de R$ 4.867,78 para uma carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados devem preencher o formulário eletrônico e gerar o boleto bancário para pagamento, com taxa de R$ 120.

O certame contará com duas etapas: prova objetiva (eliminatória e classificatória) e prova de títulos (classificatória). As provas objetivas serão aplicadas na data prevista de 21 de setembro de 2025.

Rede Sarah - inscrições até 27 de julho (21 vagas)

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação está com processo seletivo para vagas de medicina do trabalho, neurologia e de técnico em oficina ortopédica. O salário pode chegar a R$ 32 mil, a depender do cargo.

Ao todo, são 21 vagas entre as unidades de Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Luís (MA).

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 27 de julho, sendo que as provas objetivas serão aplicadas no dia 31 de agosto. A taxa custa R$ 60.

Prefeitura Municipal de Missão Velha (137 vagas)

As inscrições para o concurso da prefeitura de Missão Velha, no Cariri, terminam no dia 1º de agosto. Ao todo, são 137 vagas para diversas áreas, com cargos de escolaridade que vão do ensino fundamental, médio até o superior.

Há oportunidades, por exemplo, para vigia de escola, motorista, professores e médicos psiquiatras. A remuneração varia conforme o cargo e carga horária, variando entre R$ 1.518 a R$ 6.694.

As inscrições são no site da Consulpam, organizadora do certame.



Superintendência de Obras Públicas (61 vagas)

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) está com um processo seletivo aberto para o preenchimento de 61 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. O edital foi publicado nesta quinta-feira, 10, no Diário Oficial do Estado (DOE).

O salário varia entre R$ 2.414,28 a R$ 8.000. As oportunidades são destinadas para o nível superior e técnico e estão distribuídas nas seguintes áreas:

Arquiteto

Engenheiro Civil

Engenheiro Eletricista

Técnico em Edificações

Topógrafo

As inscrições estarão abertas a partir do dia 23 de julho e ficarão disponíveis até 21 de agosto, no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

A taxa custa R$ 126 e deve ser paga por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) até o dia 22 de agosto. O pedido de isenção deve ser formalizado online no período de 23 a 24 de julho de 2025.

Além disso, a previsão de aplicação das provas é para o dia 21 de setembro. A admissão dos aprovados será por contratação por um período de 12 meses, admitindo prorrogação por igual período.

