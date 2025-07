Eduardo Bolsonaro usa redes sociais para nova provocação contra Alexandre de Moraes

Foto: @BolsonaroSP/X/Arcevo Pessoal Eduardo Bolsonaro posta ao lado de Paulo Figueiredo, afirmando que o chefe dos embaixadores no State Department (MRE) já estão sabendo das medidas de Moraes

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou ontem uma foto na rede social X posando ao lado do "chefe dos embaixadores" dos Estados Unidos. Sem detalhar nome ou cargo do homem, Eduardo fez referência ao fato de Jair Bolsonaro estar impedido de falar com embaixadores e cita o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Moraes proibiu Jair Bolsonaro de falar com embaixadores", diz. "Mas não se preocupe, o chefe dos embaixadores aqui no State Departament (MRE) está ciente disso tudo - e Moraes não pode fazer nada", complementa o deputado federal licenciado.

Em outra publicação feita durante a madrugada, Eduardo Bolsonaro disse que o momento não era de paz. "Conhecemos os nossos inimigos e por isso sabemos que moderação para eles soa como fraqueza", acrescentou.

O ministro Alexandre de Moraes determinou que sejam anexadas ao inquérito que mira Eduardo Bolsonaro quaisquer publicações em que o deputado profira ataques ou ameaças de mais sanções do presidente americano Donald Trump contra o Brasil. Em despacho feito ontem, o magistrado solicitou ainda parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre as publicações. Moraes afirmou que Eduardo "intensificou as condutas ilícitas" que são alvo da investigação ao realizar ataques contra o STF em postagens nas redes sociais.

Na visão do ministro, essa intensificação está associada às medidas cautelares impostas por ele ao pai do investigado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Moraes incluiu links de publicações de Eduardo, além de entrevistas dele. O despacho de Moraes ocorre horas após seu visto de entrada nos Estados Unidos ter sido revogado pelo governo Trump. Outros sete ministros do STF também tiveram seus vistos anulados, assim como seus familiares.

Bolsonaro colocou tornozeleira na sexta-feira (18), por ordem de Moraes. A decisão foi depois confirmada pela maioria da Primeira Turma do STF. O ex-presidente está proibido de sair de casa à noite, entre as 19h e as 6h, e aos fins de semana. Ele também não pode falar com o filho Eduardo ou com embaixadores de outros países, nem se aproximar de embaixadas ou consulados.

O ex-presidente foi também alvo de busca e apreensão em sua casa e escritório profissional, na sede do PL, em Brasília. Foram apreendidos um pen drive que estava escondido em um dos banheiros da residência, além de US$ 14 mil e R$ 8 mil em dinheiro vivo.

As medidas foram tomadas no âmbito de um inquérito aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar se Bolsonaro e Eduardo cometem os crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, devido à atuação dos dois em prol de sanções contra autoridades brasileiras e o próprio país.