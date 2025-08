Complexo do Pecém receberá R$ 56 bi em investimentos para energia limpa

Foto: JÚLIO CAESAR Valor será investido em projetos previstos para 2026

Com cinco projetos de previsão para receberem a decisão final de investimento (FID) em 2026, o Complexo do Pecém, no Ceará, receberá R$ 56 bilhões das empresas ligadas à Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV). Confira quais serão os projetos ao fim desta matéria.

O aporte será o maior dentre os estados brasileiros e representa mais de 88% do total de R$ 63 bilhões que será desembolsado pelas empresas associadas.

Os estados contemplados, além do Ceará, serão Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Rio de Janeiro.

O valor será voltado a empreendimentos que abrangem desde a produção de hidrogênio e amônia verde até e-combustíveis e e-metanol. Ao todo, a ABIHV estima a geração de mais de 40 mil empregos diretos apenas na fase de construção.

Para a CEO, Fernanda Delgado, a associação conecta governo, indústria e sociedade, com o intuito de “transformar o potencial do hidrogênio, amônia, metanol e fertilizantes verdes em uma realidade estratégica para a transição energética e para o protagonismo sustentável do Brasil no cenário global”.

“Os projetos não apenas contribuem para a descarbonização dos processos produtivos nacionais, mas também posicionam o Brasil como um dos principais polos de exportação de hidrogênio verde do mundo”, complementa.

Veja quais projetos do Porto do Pecém devem receber o investimento:

Fortescue ( R$ 18 bilhões ): para produção de amônia verde, com capacidade de 1,2 GW



): para produção de amônia verde, com capacidade de 1,2 GW Qair ( R$ 17,7 bilhões ): para a produção combinada de 296 mil toneladas de hidrogênio verde e 1.680 mil toneladas de amônia verde, com capacidade total de 2,52 GW



): para a produção combinada de 296 mil toneladas de hidrogênio verde e 1.680 mil toneladas de amônia verde, com capacidade total de 2,52 GW Casa dos Ventos ( R$ 12 bilhões ): para produção de amônia verde, com capacidade de 1,2 GW



): para produção de amônia verde, com capacidade de 1,2 GW FRV ( R$ 6 bilhões ): para produção de amônia verde e 500 MW de capacidade



): para produção de amônia verde e 500 MW de capacidade Voltalia (R$ 2,7 bilhões): para produção de amônia verde com capacidade de 280 MW



