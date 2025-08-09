Teatro Antonieta Noronha, no Centro, é reinaugurado após 6 anos

Foto: Líllian Santos/O POVO Instalado na sede da Secultfor, o Teatro Antonieta Noronha, que também abriga o Memorial da Resistência, foi reinaugurado nesta sexta, 8

Foi reinaugurado nesta sexta-feira, 8, o Teatro Antonieta Noronha, localizado no Centro de Fortaleza. Fundado em 2004, o equipamento estava com atividades pausadas desde meados de 2019, e passou por uma série de reformas para garantir seu uso adequado para o público, como melhorias no projeto acústico, manutenção da pintura e iluminação, além de adaptação do local para o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.

Instalado na sede da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), a reabertura do Teatro Antonieta Noronha demarca a estreia de Silvia Moura, multiartista cearense, que assume a gestão do espaço a partir deste mês. “A minha expectativa é que aqui possa entrar, de vez, no hall de equipamentos municipais que funcionam, tendo boa ocupação de público e com equipamentos adequados. Que possam ser usados com plenitude”, declara Silva, que também irá gerir o Teatro São José.

Afirmando ainda haver “questões técnicas necessárias a serem feitas para uso do potencial total” do espaço, a bailarina declara que o plano é que até o fim do ano a situação esteja resolvida. “É uma batalha, de fato, colocar um teatro à disposição dos artistas e da cidade”, desabafa.

“Havia uma grande expectativa para que essa reforma saísse, e, enfim, conseguimos entregar um espaço qualificado, como tem que ser”, declara a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa.

Artista há quase cinco décadas, a escolha de Silvia Moura para o cargo administrativo de um equipamento cultural do município foi parabenizada por agentes culturais, representantes de instituições voltadas para arte e nomes de destaque na área, que estiveram presentes no evento de entrega do local.

“A Silvia vem para pôr em prática esse planejamento do funcionamento do Teatro. Vamos discutir que teatro queremos para a Cidade e é a partir disso que virá o investimento, seja de pensamento e recurso, para que eles (os equipamentos) tenham de fato o papel que lhe é dado: circulação e acolhimento dos artistas cearenses”, explica a gestora da pasta de cultura do município.

Nomeado em homenagem à atriz Antonieta Noronha (1936-2015), considerada a “dama do teatro cearense”, falecida em 2015, o local, além de sede da Secultfor, foi sede da Polícia Federal na década de 1970 e, atualmente, abriga o Memorial da Resistência, inaugurado em 2013.

“A reabertura é um reencontro da Cidade com mais um equipamento que pulsa arte. É um local que homenageia uma atriz proletária, uma atriz do cinema e sobretudo do teatro, e um espaço de muita significação histórica. (...) E o Teatro Antonieta Noronha é um sinônimo de militância, resistência, de pluralidade de ideias e liberdade para a discussão da arte”, argumenta o escritor e ator Ricardo Guilherme.

O momento reuniu representantes de parte da administração da prefeitura de Fortaleza, como a vereadora Mari Lacerda (PT), os deputados estaduais Larissa Gaspar (PT) e Renato Roseno (Psol), e o presidente da Câmara de Fortaleza, Leo Couto (PSB), que reafirmaram o compromisso com a memória e a cultura da capital.

“A cultura dá significado às nossas vidas, e os significados estão em constante transformação”, iniciou o deputado estadual Renato Roseno, reforçando a importância do lugar atualmente ser “dedicado à cultura e à resistência”. “É muito importante porque nós podemos nos refazer a nós mesmos, porque aqueles que vieram antes de nós precisam ser valorizados. É muito importante, especialmente a política da cultura, dar voz aos vencidos e oprimidos”, listou o político.

Saudando a nova gestora do Teatro Antonieta Noronha, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), também reforçou o simbolismo do espaço cultural. “A reinauguração desse espaço, que um dia foi motivo de tristeza nossa por tantos e tantas terem sofrido, mas que hoje estamos aqui, agora representando a liberdade de expressão, a democracia, e o respeito a todos os cidadãos”, declarou.

