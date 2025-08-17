Logo O POVO+
Donald Trump apoia proposta russa de controlar duas regiões da Ucrânia
Vladimir Putin, segundo fontes, estaria exigindo devolução de Donbass e de áreas administrativas de Donetsk e Lugansk. Zelinsky, porém, rejeita qualquer concessão
O presidente dos EUA, Donald Trump, cumprimenta o presidente russo, Vladimir Putin, na pista após a chegada à Base Conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage, Alasca, em 15 de agosto de 2025. Putin está no Alasca a convite de Trump, em sua primeira visita a um país ocidental desde que ele ordenou a invasão da Ucrânia em 2022, que matou dezenas de milhares de pessoas. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoia a proposta russa de tomar o controle total de duas regiões ucranianas e congelar a linha de frente em outras que Moscou controla apenas parcialmente, indicou à AFP uma fonte conhecedora do caso. A fonte, que pediu anonimato, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, "de fato pede que a Ucrânia abandone o Donbass", uma área composta pelos oblasts (regiões administrativas) de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

Trump conversou ontem com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e dirigentes europeus sobre as conversas com Putin na sexta-feira. "O presidente ucraniano rejeitou deixar o Donbass", assinalou a fonte. Zelensky tem rejeitado qualquer concessão territorial, argumentando que está obrigado pela Constituição ucraniana, mas não descartou abordar o tema em uma reunião trilateral com Trump e Putin.

O New York Times também citou dois funcionários europeus que afirmaram que Trump apoia o plano "de cessar a guerra na Ucrânia cedendo territórios não conquistados aos invasores russos, em vez de tentar um cessar-fogo".O Financial Times informou que Putin disse a Trump que "ele pode congelar o restante da linha de frente se suas demandas fundamentais forem atendidas" e a mensagem foi transmitida diretamente por Trump em sua conversa de sábado.

A fonte da AFP disse que funcionários americanos assinalaram que, se as demandas da Rússia forem cumpridas, então "Putin não continuaria a ofensiva nos oblasts de Kherson e Zaporizhzhia e, portanto, haveria ali uma espécie de congelamento". "Mas de fato tudo dependerá da palavra de honra de Putin", acrescentou a fonte.

Donald Trump, se pronunciou a favor de buscar um acordo de paz integral na Ucrânia em vez do cessar-fogo que vinha impulsionando, uma mudança anunciada horas depois da cúpula com Putin. De volta a Moscou, Putin disse que a cúpula com Trump havia sido "oportuna" e "muito útil". "A conversa foi muito franca, substantiva e, em minha opinião, nos aproxima das decisões necessárias", afirmou, segundo o Kremlin.

A visita do presidente russo aos Estados Unidos já é vista como uma vitória diplomática para Putin, até agora isolado do mundo ocidental após sua ofensiva contra a Ucrânia em 2022. A Rússia já está submetida a fortes sanções ocidentais.

