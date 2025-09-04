Fotógrafo do O POVO recebe homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza

Foto: Reprodução/ Jarbas Oliveira Fábio Lima trabalha para O POVO desde 1997. Entre mais de 30 prêmios, recebe homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza (CMF) nessa terça-feira, 2

Fotógrafos receberam homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza (CMF) em sessão solene realizada na noite dessa terça-feira, 2. Fábio Lima, fotógrafo do Grupo de Comunicação O POVO, foi um dos agraciados. A data escolhida marca as comemorações do Dia do Repórter Fotográfico, celebrado anualmente no dia 2 de setembro.

Mauri Melo, que tem 48 anos de atuação como fotojornalista, também foi um dos agraciados. Mauri, que teve sua história contada pelo O POVO em documentário, também atuou por décadas no Grupo.

“Sempre quis fazer fotos diferenciadas. Para mim, tanto faz aparecer uma grande reportagem, como uma pequena. Mas tem umas (coberturas) que a gente não esquece”, pontua Mauri em publicação para divulgação do documentário, ao mencionar a vinda do Papa João Paulo II a Fortaleza em 1980 e o desastre aéreo da Serra de Aratanha em 1982.





Proposta pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol), a cerimônia aconteceu no Plenário Fausto Arruda e contou com a presença dos profissionais que atuam na imprensa da Capital.

"O fotojornalismo testa minha coragem", afirma Fábio Lima

"Recebi com muita honra o convite pra receber da CMF uma homenagem pelo dia do repórter fotográfico. O fotojornalismo deu todo sentido à minha vida. Fiz da profissão meu dia a dia, meu ganha pão. Minha forma de falar ao mundo e de tentar mudá-lo, de protestar, e também de agradecer. O fotojornalismo testa minha coragem, meu caráter, minha vaidade, todos os dias", conta Fábio.

Nascido em São Paulo, o homenageado trabalha no O POVO desde 1997. Ao longo dos 30 anos de carreira, conquistou mais de 30 prêmios.

A intenção da vereadora era de reconhecer a contribuição desses trabalhadores para a construção da memória do Município.

"De fato, esses profissionais têm um papel catalisador nas transformações da sociedade. Assim, é imprescindível a realização de sessão solene para a celebração do dia desses profissionais, que são tão essenciais para a construção de um pensamento crítico sobre os acontecimentos de impacto local e mundial”, justifica a propositora.

Segundo a CMF, o fotojornalismo é uma das vertentes da fotografia mais importantes para a sociedade.

Veja todos os homenageados

Fabiane de Paula Souza



Fabio Lima



Gabriel Frank Inácio



Jenyfer Gonçalves de Sousa



Marília Camelo Sá



Jarbas Oliveira de Araújo



Davi Pinheiro Santos



Helene Cristiane Silva dos Santos



José Mauri Melo

Atualizada às 14h57