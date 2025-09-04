Logo O POVO+
Fotógrafo do O POVO recebe homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza
Fotojornalista Fábio Lima está incluído na lista dos homenageados em alusão ao dia do repórter fotográfico em sessão solene nessa terça-feira, 2
Fábio Lima trabalha para O POVO desde 1997. Entre mais de 30 prêmios, recebe homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza (CMF) nessa terça-feira, 2 (Foto: Reprodução/ Jarbas Oliveira)
Fotógrafos receberam homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza (CMF) em sessão solene realizada na noite dessa terça-feira, 2. Fábio Lima, fotógrafo do Grupo de Comunicação O POVO, foi um dos agraciados. A data escolhida marca as comemorações do Dia do Repórter Fotográfico, celebrado anualmente no dia 2 de setembro.

Mauri Melo, que tem 48 anos de atuação como fotojornalista, também foi um dos agraciados. Mauri, que teve sua história contada pelo O POVO em documentário, também atuou por décadas no Grupo. 

“Sempre quis fazer fotos diferenciadas. Para mim, tanto faz aparecer uma grande reportagem, como uma pequena. Mas tem umas (coberturas) que a gente não esquece”, pontua Mauri em publicação para divulgação do documentário, ao mencionar a vinda do Papa João Paulo II a Fortaleza em 1980 e o desastre aéreo da Serra de Aratanha em 1982.

Proposta pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol), a cerimônia aconteceu no Plenário Fausto Arruda e contou com a presença dos profissionais que atuam na imprensa da Capital.

 

"Recebi com muita honra o convite pra receber da CMF uma homenagem pelo dia do repórter fotográfico. O fotojornalismo deu todo sentido à minha vida. Fiz da profissão meu dia a dia, meu ganha pão. Minha forma de falar ao mundo e de tentar mudá-lo, de protestar, e também de agradecer. O fotojornalismo testa minha coragem, meu caráter, minha vaidade, todos os dias", conta Fábio.

Nascido em São Paulo, o homenageado trabalha no O POVO desde 1997. Ao longo dos 30 anos de carreira, conquistou mais de 30 prêmios.

A intenção da vereadora era de reconhecer a contribuição desses trabalhadores para a construção da memória do Município. 

"De fato, esses profissionais têm um papel catalisador nas transformações da sociedade. Assim, é imprescindível a realização de sessão solene para a celebração do dia desses profissionais, que são tão essenciais para a construção de um pensamento crítico sobre os acontecimentos de impacto local e mundial”, justifica a propositora.

Segundo a CMF, o fotojornalismo é uma das vertentes da fotografia mais importantes para a sociedade.

Veja todos os homenageados

  • Fabiane de Paula Souza
  • Fabio Lima
  • Gabriel Frank Inácio
  • Jenyfer Gonçalves de Sousa
  • Marília Camelo Sá
  • Jarbas Oliveira de Araújo
  • Davi Pinheiro Santos
  • Helene Cristiane Silva dos Santos
  • José Mauri Melo

