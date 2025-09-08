Temporada dos ventos: turismo esportivo movimenta R$ 1,38 bilhão no Ceará

Foto: Aurelio Alves Segundo dados Setur-CE, o número de turistas nesse segmento saltou de 297.515 em 2024 para 350 mil em 2025

O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, diz que o investimento em infraestrutura, segurança e promoção internacional, aliado às condições naturais únicas de vento, tem consolidado o Ceará como uma referência no turismo esportivo.

De acordo com a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE,) em 2025, a receita turística direta derivada deste segmento alcançou R$ 1,387 bilhão, o que representa um aumento de 21,2% em apenas um ano, comparado a R$ 1,145 bilhão em 2024.

O gasto médio per capita dos turistas nesse segmento atingiu R$ 3.965,45.

Além dos valores diretos de receita, o secretário destaca que o setor contribui para o desenvolvimento sustentável, gerando emprego e renda para o estado e fortalecendo a imagem do Ceará no mundo.

O Estado vive, neste momento, a chamada temporada dos ventos, que se estende de agosto a janeiro, com ápice entre setembro e novembro.

Nesse período, o Ceará recebe ventos constantes que variam de 20 a 30 nós, condições ideais para esportes como kitesurf e windsurf. Esse fenômeno atrai turistas de todo o mundo, desde iniciantes até atletas profissionais, que encontram no litoral cearense uma combinação perfeita de ventos fortes, céu limpo e mar morno.

As praias mais procuradas por praticantes são Cumbuco, a cerca de 30 km de Fortaleza, considerada um dos maiores playgrounds de vento do mundo; Preá, ao lado de Jericoacoara, famosa por seus ventos fortes e cenário perfeito para manobras; e Jericoacoara, um dos destinos mais icônicos do País, que combina belezas naturais com ventos consistentes de julho a janeiro.

Locais como Icaraizinho de Amontada e a Ilha do Guajirú, em Itarema, também se destacam por suas condições privilegiadas, atraindo kitesurfistas que buscam experiências únicas em ambientes de águas calmas e ventos constantes.



