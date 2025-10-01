CasaCor Ceará 2025 homenageia Espedito Seleiro e celebra ancestralidade cearense

Foto: João Filho Tavares ￼ESPEDITO Seleiro (ao centro) é homenageado na CasaCor Ceará 2025

Nesta terça-feira, 30, aconteceu a abertura da CasaCor Ceará 2025, com evento para imprensa e convidados. A 27ª edição da mostra homenageia o Mestre Espedito Seleiro, figura importante para a cultura cearense, que também esteve presente na solenidade.

A decisão em celebrar o artista do sertão dos Inhamuns veio para reiterar a relevância das produções locais. “Olha, o Mestre Espedito ele é tão grandioso, a arte dele é tão grande que a homenagem não cabia em um só ambiente”, explicou Neuma Figueiredo, diretora da CasaCor Ceará.

“Então, vários ambientes estão homenageando ele, fazendo referência ao trabalho dele. E estamos muito felizes. Ele está aí e está muito feliz também”, destacou Neuma. Além da homenagem, a diretora salientou que os diferenciais do evento este ano são as cores presentes, os ambientes leves, o verde e as áreas para as crianças que trazem um design arrojado. “Acho que este ano a gente homenageou também as crianças. Sim, está bem legal”, comentou.

Para seu Espedito, receber a homenagem foi uma surpresa. “Eu estava falando para as meninas, a pessoa que é acostumada lá no sertão, no sertão dos Inhamuns, quando chega numa coisa bonita dessa aqui, fica perdido”, afirmou. “A gente que é daqui fica perdido com tanta chiqueza. Fica perdido com tanta 'corra' bonita, mas tem que dar graças a Deus e graças ao pessoal, que reconhece o trabalho”, celebrou o artesão natural de Arneiroz.

Nomes da política cearense também estiveram presentes no evento, como a vice-governadora, Jade Romero, a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e a secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela. “Admiro demais o trabalho dos nossos arquitetos e cada CasaCor traz um tema que remete ao brilhantismo dos nossos talentos do Ceará”, pontuou a primeira-dama. A solenidade também contou com a presença de André Secchin, CEO da CasaCor.

O O POVO possui um espaço na CasaCor Ceará 2025 com a Casa Vida&Arte. Com a arquitetura assinada por Gabriela Picanço, o espaço já está pronto para visitação assim como o bangalô de Júlia Gasparinni e a varanda Aurora de Milena Holanda.

Serviço

CasaCor Ceará 2025