Bebida contaminada: uma dose covarde de letalidade

Foto: FÁBIO LIMA Entre 2015 e 2024, foram registrados apenas 17 casos de apreensão de bebidas adulteradas no Ceará

Em Fortaleza, já virou piada o hábito de criar motivos - como se precisasse - para beber alguma coisa. Aqui, bebe-se uma pra dormir, pra acordar, pra almoçar, pra jantar, pra esquecer... pra qualquer coisa. Soma-se a isso o espaço mítico e carinhoso que os bares ocupam em nossos corações.

É ali onde convergem boa parte dos nossos instintos básicos, desde a vontade de rir ou chorar, comer alguma coisa, encontrar alguém, conversar ou só ficar calado mesmo.

Aqui, para o fortalezense (o que talvez faça sentido o resto do Brasil), o bar ganha status de equipamento cultural, tamanha sua relevância. Até porque equipamento cultural (mesmo) que não oferece serviço de bar tende a criar problema com seus frequentadores (se é que vai ter algum).

Assim sendo, ouvir sobre um tal metanol colocado em bebidas que estão matando pessoas é de uma crueldade terrível. Imagine o que é você sair de um dia estressante, cansado, resolve tomar alguma coisa pra aliviar a cabeça e termina num hospital! Afora a infinidade de problemas que rondam o álcool, o consumo responsável tem seu valor.

Imagine o que é você ter medo de frequentar aquele bar da esquina em que o garçom já sabe até a senha do seu cartão (meu sonho!). Não existem notícias até o momento sobre essas malditas garrafas infectadas com metanol em Fortaleza. O que não quer dizer que estamos livres.

Particularmente, nunca perguntei a procedência de nada do que bebo. Nem pretendo. Mas e aí? Como fazer para conviver nesse ambiente tão acolhedor que é o bar? É mexer num prazer comum a toda a pirâmide social. E não adianta vir com moralismo de trocar por um livro ou um cinema. Tomar uma antes do filme ou lendo um livro é de lei também.



