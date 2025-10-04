Fomepizol: antídoto contra o metanol é considerado o 'mais eficaz'

Foto: RDNE Stock project/Pexels Fomepizol: medicamento é usado como antídoto para tratar o envenenamento por metanol

Ontem, 3, diante dos casos hospitalares após a ingestão de bebidas adulteradas com o composto químico, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou o Edital de Chamamento Internacional 17/2025.

O documento busca identificar fabricantes e distribuidores internacionais do medicamento Fomepizol, usado como antídoto para tratar o envenenamento por metanol.

“É o mais eficaz”, comenta a médica hepatologista do Hospital Sírio-Libanês, Carla Matos. O medicamento é responsável por bloquear a transformação do metanol em metabólitos tóxicos, mas, entre os antídotos, apenas o etanol farmacêutico está disponível para uso no País.

O etanol farmacêutico é administrado de forma controlada, intravenosa ou oral, conforme necessidade clínica, informa o Ministério da Saúde.

Atualmente, o Fomepizol não possui registro sanitário no Brasil. Contudo, a demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) tornou necessária a busca por fornecedores em outros países, com solicitação no edital da Anvisa em ampolas de 1,5 ml e concentração de 1.000 mg/ml.

Metabolização do metanol causa efeitos no corpo humano

A farmacêutica do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) do Instituto Doutor José Frota (IJF), Karla Magalhães, explica que o metanol pode aparecer em algumas bebidas de forma irregular. Seja por erros na produção, ou acrescido equivocadamente.

"Os principais efeitos no corpo humano do metanol se devem mais a quando ele está sendo metabolizado. O metanol em si não é tóxico e não tem odor e sabor diferente do álcool etílico. No entanto, durante o seu processo de metabolização, ele produz um uma substância chamada ácido fórmico", relata.

Para Magalhães, de maneira geral, os casos de pacientes expostos podem ser considerados graves, "porque a ingesta de um único drink pode levar a um quadro clínico extremamente grave", completa.

A hepatologista Carla Matos ressalta que, em caso de ingestão da bebida adulterada, os primeiros sinais de alerta no organismo são alterações neurológicas, como visão turva e convulsões. “Você começa a ter alguma dessas complicações, corre para o pronto socorro”, explica.

O impacto na visão, segundo Carla Matos, está relacionado ao local no organismo onde o ácido fórmico, produzido na metabolização do metanol, age mais rapidamente. Nesse caso, o sistema nervoso central é afetado.

Efeitos do metanol no corpo

A médica hepatologista do Hospital Sírio-Libanês, Carla Matos, alerta que o metanol, ao passar pelo fígado para eliminação, é metabolizado, culminando na produção do ácido fórmico.

“Esse ácido fórmico é como se fosse o veneno da formiga, picando seu nervo ótico, seu sistema nervoso central. Nessas regiões, esse ácido fórmico vai causar alterações, vai aumentar o risco de acidose, da acidez aumentar no organismo. E isso é o que pode causar os problemas mais graves que levam para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva)”, diz.

As primeiras 8 horas após a ingestão

Nas primeiras 8 horas, antes da metabolização do composto químico, é possível que o indivíduo note sintomas vagos, como a tontura, mas sem incômodos críticos, mantendo a impressão dos efeitos da embriaguez.

É somente após as 8 horas que a possibilidade de visão turva, cegueira e até convulsões são apontados no corpo humano.

De 12 a 24 horas

Os efeitos variam de acordo com cada pessoa, mas a evolução para um quadro mais grave começa de 12 a 24 horas após o consumo.

É nesse contexto que o indivíduo começa a notar a visão turva, com dificuldade para enxergar devido à alteração no nervo. “Não é aquela visão dupla, é uma alteração de realmente não estar enxergando”, ressalta a hepatologista.

As convulsões aparecem como uma agressão direta ao sistema nervoso central — “Isso não tem hora, vai variar. Tem gente que tem convulsão e não tem alteração da parte do nervo ocular”.

A orientação do Ministério da Saúde é que o paciente procure a unidade de saúde mais próxima e informe os sintomas, além da indicação do consumo de bebida alcoólica. Outros aspectos a serem relatados incluem o tipo de bebida ingerida, se havia rótulos na embalagem e o horário da ingestão. (Colaborou Gabriele Félix/Especial para O POVO)

