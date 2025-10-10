Bienal de Pernambuco: educação pública é tema de lançamento da FDR

Foto: Miguel Araujo ￼CICILIA participou de mesa na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Em artigo publicado no O POVO em agosto de 2023, a professora Cicilia Raquel Maia Leite enfatizou: “A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma nação”. A frase se adequa à compreensão da autora do papel transformador da educação.

Intitulado “Um País de Desigualdades Educacionais”, o artigo também está presente no livro “A Universidade Social: Desafios e Avanços”, lançado na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco na manhã desta quinta-feira, 9.

Publicada pelas Edições Demócrito Rocha (EDR), marca da Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com as Edições Uern, a obra compila artigos de Cicilia Leite no O POVO e discursos institucionais.

Neles, a autora aborda temas como democracia, inclusão e o combate às desigualdades. Cicilia Leite é também reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern) e presidente da Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem).

Universidade Social: livro destaca relevância da educação pública

A partir de 50 textos, entre artigos e discursos, a obra discorre sobre como, em um cenário de desafios e incertezas, as universidades se reafirmam como “pilares essenciais”. É, pois, um convite à reflexão da relevância da educação pública como motor de desenvolvimento.

O lançamento de “A Universidade Social: Desafios e Avanços” ocorreu no espaço Círculo das Ideias. A ação reuniu Deglaucy Teixeira, gerente educacional da FDR, Fabiano Mendes, diretor da Editora Universitária da Uern (EdUern), e a autora do livro.

Leia também | Bienal Internacional do Livro de Pernambuco chega aos 30 anos

Ao O POVO, a professora descreveu a importância do lançamento: “É um momento de celebração da educação e de todas as pessoas que a entendem como mola propulsora de transformação do País”.

Universidade Social: textos reúnem estatísticas sobre os temas

Para a reitora da Uern, existem muitas discussões importantes “que precisam ser materializadas por meio de artigos”. Como plano de fundo, o livro coloca a educação como instrumento “libertador e emancipador”.

Além disso, reúne estatísticas sobre os temas abordados nos textos e reflete sobre como as pessoas podem colaborar para essas construções. “Todos juntos pela permanência de crianças e jovens da escola”, “De olho na formação docente” e “Direito à educação na próxima década” são alguns dos textos presentes na coletânea.

Livro "A Universidade Social: Desafios e Avanços" , de Cicilia Raquel Maia Leite, foi lançado na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco Crédito: Miguel Araujo/O POVO

“Um dos meus desejos é que cada um possa fortalecer a educação pública, porque a educação salva vidas”, reforça Cicilia Leite.

Universidade Social: instituições de ensino para acolher

Na mesa sobre o lançamento, Deglaucy Teixeira destacou o compromisso das Edições Demócrito Rocha na formação dos indivíduos por meio da educação.

Ao longo de sua fala na apresentação do livro, Cicilia Leite pontuou como as universidades também têm papéis de acolhimento, formação e oportunidade para os indivíduos. Ela também demonstrou preocupação com gerações que vêm em contextos digitais.

Livro "A Universidade Social: Desafios e Avanços" , de Cicilia Raquel Maia Leite, foi lançado na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco Crédito: Miguel Araujo/O POVO

Como relata Fabiano Mendes, diretor da EdUern, o livro lançado é uma forma de amplificar as mensagens deixadas por Cicília Leite ao longo de dois anos como articulista do O POVO e também a partir de seus discursos enquanto presidente da Abruem.

Veja também | O POVO e FDR marcam presença na Bienal de Pernambuco

Ele ressalta a parceria com as Edições Demócrito Rocha: “O trabalho ficou lindo e a estética e identidade editorais estão magníficas, fruto do talento do pessoal da EDR. Estamos muito satisfeitos. Agora, levaremos o livro para o Rio Grande do Norte e vamos divulgá-lo, porque são palavras muito importantes”.