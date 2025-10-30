O POVO é bicampeão em duas categorias do Prêmio Aecipp de Comunicação

Foto: Alex Ferreira / Divulgação ￼O POVO venceu duas categorias da IV edição do Prêmio Aecipp de Comunicação

O POVO venceu duas categorias da IV edição do Prêmio Aecipp de Comunicação. Na categoria texto, o primeiro lugar ficou com a reportagem “O futuro sustentável da indústria do Nordeste”, assinada pelo repórter especial de Economia, Armando de Oliveira Lima. Em fotojornalismo, o vencedor foi Fábio Lima.

Esta é a segunda vez em que O POVO vence os dois segmentos da premiação. Em 2023, Armando conquistou o primeiro lugar em texto. E Fábio teve o trabalho reconhecido em 2024.

A iniciativa, promovida pela Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), busca reconhecer o trabalho de jornalistas, radialistas, fotógrafos, criadores de conteúdo digital e profissionais de comunicação das empresas associadas que contribuem para dar visibilidade ao papel estratégico do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) no desenvolvimento econômico e social do Ceará.

O tema desta edição foi “Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e o desenvolvimento do Ceará: resultados hoje e o potencial de amanhã”.

Confira a série de reportagem vencedora:

O futuro sustentável da indústria do Nordeste

Pecém, "a joia da coroa" do Ceará, reúne as principais apostas do setor

A reportagem premiada, publicada no dia 28 de setembro deste ano, traz, a partir de dados e entrevistas, uma análise de como o Nordeste pode liderar o processo de neoindustrialização do País com foco em objetivos sustentáveis.



“Muito bom ter o reconhecimento da Aecipp para o nosso trabalho. O Complexo do Pecém é uma área que sempre está sob nosso foco por todo peso que tem para a economia do Ceará. Importante também destacar que é um trabalho de equipe, que se dedica a entregar conteúdo de excelência aos nossos leitores”, afirmou Armando de Oliveira Lima.

O trabalho conta ainda com edição de Beatriz Cavalcante e Irna Cavalcante, design de Camila Nobre e infografia de Luciana Pimenta.

Já na categoria Fotojornalismo, o fotojornalista Fábio Lima conquistou o prêmio com uma imagem registrada dentro da série de reportagens publicada no OPOVO+, que retrata o Complexo do Pecém, um dos símbolos do novo momento industrial e sustentável do Ceará.



“É um grande privilégio receber esse prêmio pelo segundo ano consecutivo, consolidando minha participação no Prêmio Aecipp de Comunicação”, comentou Fábio sobre a conquista.

Confira a foto vencedora:

Operação no Complexo reflete sobre a logística em diversos setores Crédito: Fabio Lima





