Google quer treinar 1 milhão de brasileiros em IA até o fim de 2026

A empresa Google Cloud anunciou o compromisso de treinar 1 milhão de brasileiros em inteligência artificial (IA) e tecnologias de nuvem até o final de 2026. Esse objetivo está sendo perseguido por meio de uma variedade de programas de treinamento gratuitos, projetados para estudantes, desenvolvedores e clientes em todo o país.

Para 6 de dezembro, a empresa programou um treinamento híbrido visando capacitar 200 mil profissionais não técnicos e estudantes em IA generativa com o Gemini em um único dia, na América Latina. A capacitação será realizada em parceria com 50 universidades em 7 países da região.

A ação faz parte do Capacita+, que tem por objetivo promover o treinamento e a capacitação das pessoas que utilizam as tecnologias. A meta é alcançar um World Guiness record de ser o maior treinamento híbrido de IA realizado em um só dia.

De acordo com Milena Leal, diretora de Negócios da Google Cloud Brasil, o projeto foi lançado em resposta ao uso da IA no mercado e ao enorme déficit de pessoas formadas na área de tecnologia. O treinamento será realizado de forma gratuita e vai abordar a liderança de IA e o uso de IA e Google Cloud. Os interessados devem se inscrever por meio site goo.gle/capacitabrasil.

Além do Brasil, a iniciativa acontecerá na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e México. No Brasil, o treinamento irá acontecer em 20 universidades brasileiras, incluindo instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo (Senai-SP), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Puc-MG) e Insper.

Segundo Milena, a empresa está investindo na qualificação profissional e na adoção IA no mercado brasileiro por meio de uma combinação de programas de treinamento extensivos, expansão de eventos locais, e investimentos significativos em infraestrutura de ponta e soluções tecnológicas. A iniciativa integra um conjunto de esforços para expandir sua presença e impacto no Brasil.

Potencial do Brasil

"O Brasil é um dos mercados de tecnologia que mais cresce no mundo, com uma vibrante comunidade de startups e um ecossistema de desenvolvedores. Por meio de nossas ofertas de tecnologia altamente diferenciadas, parcerias locais sólidas e programas de qualificação, estamos capacitando todas as organizações no Brasil, sejam elas do setor público ou privado, a aproveitar a oportunidade da IA.”, destaca Milena Leal.

De acordo com ela, os anúncios e eventos demonstram o compromisso da empresa em capacitar organizações públicas e privadas no Brasil a aproveitar as oportunidades da Inteligência Artificial (IA) e nuvem, incluindo a introdução do recurso de tradução simultânea no Google Meet para clientes empresariais. “A expansão reforça a visão do Google Cloud sobre o Brasil como um mercado de tecnologia em rápido crescimento”, pontua a executiva.

Milena pontua que o Google Cloud busca aproximar a IA dos brasileiros através de organizações e universidades, demonstrando seu propósito de estar próximo dos clientes e da comunidade de tecnologia em todo o país.

Com esse objetivo, a empresa expandiu seu maior evento no Brasil, o Google Cloud Summit, para mais cinco capitais: Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife. Antes, o anúncio das novidades era centralizado em São Paulo. O evento de Fortaleza aconteceu no início deste mês e reuniu cerca de 350 empresários locais.

Novos produtos incluem tradução simultânea falada

Voltada para o setor empresarial, a empresa anunciou o Gemini Enterprise, uma plataforma baseada nos modelos Gemini mais avançados do Google, projetada para ajudar as organizações a obter o máximo proveito dos agentes de IA.

A plataforma impulsiona a produtividade, o engajamento do cliente e a inovação, facilitando o uso de agentes de IA através de uma interface de chat intuitiva.

Para apoiar organizações brasileiras que fazem negócios globalmente e enfrentam barreiras linguísticas, o Google Cloud disponibilizou o recurso ‘Tradução Simultânea’ no Google Meet (em Alpha para clientes empresariais no Brasil). Essa experiência permite traduzir palavras faladas para o idioma preferido do ouvinte em tempo quase real, traduzindo de e para o inglês, idiomas como português, espanhol, italiano, francês e alemão.

“Antigamente, a gente não tinha possibilidade de falar com outra pessoa em outra língua minimamente que a pessoa falava. Agora não. Você pode falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e você vai ouvir a pessoa falando em português e a pessoa vai te ouvir na língua nativa dela. Isso é uma quebra de barreira gigantesca quando a gente fala de comunicação, de negócios, de oportunidade”, comenta Milena.

Infraestrutura

Os avanços nas capacidades dos modelos de IA generativa exigem maior poder de computação. O Google Cloud realizou anúncios em sua infraestrutura técnica local para treinar e processar a IA no Brasil.

De acordo com a executiva da empresa, pela primeira vez, a região de nuvem do Google Cloud em São Paulo hospedará o Trillium, a sexta geração de TPUs (Tensor Processing Units). Ela explica que o Trillium é uma das TPUs mais eficientes da atualidade em termos de energia, destacando-se em treinamento e inferência em escala, e alcançando um aumento de 67% na eficiência energética em relação ao seu antecessor.

Milena informa ainda que a partir deste mês, as organizações poderão armazenar seus dados em repouso e realizar o processamento de aprendizado de máquina no Brasil, utilizando o Gemini 2.5 Flash do Google no Vertex AI (a plataforma de desenvolvimento de IA do Google Cloud).



“O fornecimento dessa infraestrutura de IA localmente é essencial, pois permite que as organizações brasileiras executem aplicativos como o Gemini e suas próprias cargas de trabalho de IA com latência ainda menor”, pontua Milena.



