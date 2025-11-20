O POVO é destaque no 3º Prêmio de Jornalismo do Conselho de Arquitetura do Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES ￼IMAGEM vencedora na categoria Fotografia

Jornalistas e repórteres fotográficos do O POVO foram destaque no 3º Prêmio de Jornalismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE). Ao todo, quatro profissionais do jornal foram premiados em primeiro e segundo lugares nas categorias Texto e Fotojornalismo.

Na categoria Texto, os estagiários Bianca Nogueira, do O POVO+, com a matéria Da promessa ao abandono: a realidade dos conjuntos habitacionais na periferia de Fortaleza, e Victor Marvyo, de Cidades, com Fortaleza datada: fachadas de casas antigas preservam a memória da Cidade, conquistaram o primeiro e o segundo lugar, respectivamente.

Já na categoria Fotojornalismo, Aurélio Alves, com a imagem publicada na matéria Palco mais icônico do Ceará celebra hoje 115 anos, e Fco Fontenele, com foto na matéria Recuperação asfáltica, foram vencedores do primeiro e segundo lugar, respectivamente.

O concurso premiou conteúdos "relevantes para o reconhecimento, o fortalecimento, o desenvolvimento, o aprimoramento e a valorização do exercício da Arquitetura e Urbanismo no Estado do Ceará", conforme o conselho.

"Fiquei muito feliz com esse reconhecimento, principalmente porque a foto que escolhi para concorrer, ao invés de ressaltar a beleza da nossa arquitetura, chamada justamente atenção do poder público para o reparo e conservação das nossas vias públicas", diz Fco Fontenele.

"Ganhar o prêmio da CAU/CE pela segunda vez é uma felicidade enorme, fotografar o Theatro José de Alencar, que é um palco icônico do nosso estado, me faz vibrar, é eternizar o TJA na minha vida", afirma Aurélio Alves.

Os premiados serão homenageados na solenidade de premiação, em data a ser definida pelo CAU/CE.

O POVO também teve destaque na quarta colocação da categoria Texto, com a matéria Cidade parada: você não está preso no trânsito, você é o trânsito, da repórter Karyne Lane, do O POVO+. Já na categoria Fotojornalismo, o jornal conquistou o terceiro e quarto lugar com as imagens Patrimônio Vivo e Estátua Viva.



Confira as fotografias vencedoras

1º Palco mais icônico do Ceará celebra hoje 115 anos

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 11.06.2025: Theatro José de Alencar faz 115 anos. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 11.06.2025: Theatro José de Alencar faz 115 anos, fotos aereas de drone. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

2º Recuperação asfáltica