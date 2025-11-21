O POVO é destaque no 12º Prêmio de Jornalismo do Sistema Fiern

Foto: AURÉLIO ALVES Armando de Oliveira Lima, conquistou o segundo lugar na categoria texto do 12º Prêmio de Jornalismo do Sistema Fiern

A reportagem O futuro sustentável da indústria do Nordeste, assinada pelo repórter especial de Economia do O POVO, Armando de Oliveira Lima, conquistou o segundo lugar na categoria texto do 12º Prêmio de Jornalismo do Sistema Fiern, promovido pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern).

Esta é a segunda vez que Armando recebe destaque na premiação. Em 2024, ele ficou em primeiro lugar na categoria texto, com a reportagem “Eólica offshore: a força do Nordeste na nova fronteira de energia renovável”.

A premiação tem por objetivo destacar as melhores produções jornalísticas sobre iniciativas do Sistema Indústria do Rio Grande do Norte para o desenvolvimento da indústria local.

Desta vez, a reportagem vencedora concorreu no Eixo 5 – Sistema Fiern– Indústria do RN: atuando por um futuro mais sustentável.

O trabalho publicado, em setembro deste ano, traz, a partir de dados e entrevistas, como o Nordeste pode liderar o processo de neoindustrialização do País com foco em objetivos sustentáveis e a partir de fontes de fomento e ações assertivas por empresas e poder público.

Neste contexto, o material se aprofundou nos planos desenvolvidos pelos principais polos industriais da Região para saber como Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte pensavam o futuro da indústria em seus territórios.

“O reconhecimento do Sistema Fiern para a nossa produção chancela a cobertura que nós do O POVO damos ao Nordeste. Sempre buscamos tratar da economia e do desenvolvimento cearense em conjunto com os demais, reduzindo o desequilíbrio que já vivemos ante ao Sul e Sudeste do País”, explicou Armando de Oliveira Lima.

A reportagem contou ainda com edição de Beatriz Cavalcante, Irna Cavalcante, design da Camila Nobre e infografia de Luciana Pimenta. “Este é um trabalho conjunto, pensado desde a pauta até a finalização por uma equipe focada em entregar qualidade ao leitor”, afirmou.

Saiba mais sobre o 12ª edição do Prêmio de Jornalismo do Sistema Fiern

Nesta 12ª edição do Prêmio de Jornalismo do Sistema Fiern foram inscritos 47 trabalhos, veiculados em jornais, revistas, rádios, blogs, sites, portais e TVs no período de 15 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2025.

Os materiais foram avaliados dentro de cinco eixos temáticos: eixo 1 - Fiern - Proposição e voz ativa em favor da Indústria Potiguar; eixo 2 – Sesi– Educação de excelência e referência para formação da indústria do futuro; eixo 3 – Senai – Da Moda à Mineração: desenvolvendo soluções e formando profissionais;eixo 4 – IEL – Gestão industrial em pauta: estágio e desenvolvimento de carreiras; e Eixo 5 – Sistema FIERN – Indústria do RN: atuando por um futuro mais sustentável

O presidente da FIERN, Roberto Serquiz, destacou a importância do papel da imprensa. “Deixo meu agradecimento especial pelo profissionalismo, parceria e espaço dedicado às pautas sobre desenvolvimento econômico, social e ambiental do nosso estado. Juntos, a indústria, imprensa e sociedade, podemos construir um Rio Grande do Norte mais forte, mais competitivo e, acima de tudo, mais humano.”





Confira a lista de vencedores do 12º Prêmio de Jornalismo do Sistema Fiern:

Eixo 1 – FIERN – Proposição e voz ativa em favor da Indústria Potiguar



Jornalismo Escrito

1º lugar: Margareth Grilo, da Tribuna do Norte, com a série de matérias Inova RN

2º lugar: Bruno Vital, da Tribuna do Norte, com a série de matérias Ciclo dos Ventos.



Jornalismo em Vídeo

1º lugar: Kleber Teixeira, da InterTV, com a matéria “FIERN busca diálogo com governo americado para reverter quedas das exportações potiguares diante do tarifaço”

2º lugar: Simone Silva, da TV Câmara, com a matéria “Elas na indústria”



Jornalismo em Áudio

1º lugar: Glynner Freire Brandão Costa, da Rádio Universitária FM, com a matéria “Atum x Tarifaço: caiu na rede é peixe”

2º lugar: Ana Patrícia Furtunato Bezerra, da CBN Natal, com a matéria



Eixo 2 – SESI – Educação de excelência e referência para formação da indústria do futuro

Jornalismo Escrito

1º lugar: Maria Clara Nóbrega Pimentel, do Elo Jornal, com a matéria “O futuro da indústria Como a juventude tecnológica impulsiona o RN para a frente”

2º lugar: Larissa Duarte Freire, da Tribuna do Norte, com a matéria “Da sala de aula ao mercado: jovens ganham espaço na indústria do futuro”



Jornalismo em Vídeo

1º lugar: Mellyssa Almeida da Silva, da TV Câmara Natal, com a matéria “Interiorização da educação de qualidade: SESI, uma escola que transformou a educação em Macau”

2º lugar: Rangel Alves de Lima Pontes, da Band Natal, com a matéria “Do manual ao automático: a inovação do SESI na indústria potiguar”



Jornalismo em Áudio

Menção Honrosa a Mirella Lopes de Aquino, do Podcast O Fôlego, pela reportagem “Educação do futuro: escola do RN oferece IA como disciplina obrigatória no ensino médio”



Eixo 3 – SENAI – Da Moda à Mineração: desenvolvendo soluções e formando profissionais



Jornalismo Escrito

1º lugar: Leonardo Erys de Melo Antunes, do G1 RN, com a matéria “Rio Grande do Norte é o estado mais sustentável do país em energia limpa”

2º lugar: José Fernando Barbosa de Azevêdo, do Agora RN, com a matéria “Plataforma de petróleo pode se tornar laboratório de pesquisa no RN”



Jornalismo em Vídeo

1º lugar: Andreyna Fabyan de Oliveira Patrício, da TV Tropical, com a matéria “Mulheres que transformam a Indústria Potiguar: qualificação gera oportunidades!”

2º lugar: Larissa Neves Paulo, da InterTV, com a matéria “Ibama emite licença inédita para projeto offshore”



Jornalismo em Áudio

1º lugar: Glynner Freire Brandão Costa, da Rádio Universitária FM, com a matéria “Ventos do Desenvolvimento”

2º lugar: Kayllani Augusta Lima da Silva, da Jovem Pan News Natal, com a matéria “Força feminina nas energias renováveis: a Jornada com o Senai/RN”





Eixo 4 – IEL – Gestão industrial em pauta: estágio e desenvolvimento de carreiras



Jornalismo em Vídeo

1º lugar: Lincoln Ricely Lopes De Medeiros, da Agência Escola UNP, com a matéria “IEL: Inclusão que Transforma o Mercado de Trabalho Potiguar”

2º lugar: Lucas de Aguiar, da Band RN, com a matéria “Estagiar e educar: reconhecendo jovens talentos”



Jornalismo em Áudio

Menção honrosa a Samuel Ferreira da Silva, da Rádio Universitária Natal, pela matéria “Indústria: o Jovem tá On”





Eixo 5 – Sistema FIERN – Indústria do RN: atuando por um futuro mais sustentável



Fotojornalismo

1º lugar: Alex Regis, da Tribuna do Norte, com a série de fotografias que ilustrou a matéria “Tesouros do Semiárido”

2º lugar: Canindé Soares, da Revista Bzzz, com a série de fotografias que ilustrou a matéria “Mercado da construção civil de Natal inova com práticas sustentáveis e preservação do meio ambiente”



Jornalismo em Vídeo

1º lugar: Emmily Virgílio, da InterTV, com a matéria “O RN é o estado mais sustentável do país em energia limpa”

2º lugar: Ayrton Freire, da InterTV, com a matéria “Tarifaço ameaça exportações de sal marinho e de pescado no Rio Grande do Norte”



Jornalismo Escrito

1º lugar: Ícaro César Carvalho, Tribuna do Norte, com a série de matérias “Tesouros do Semiárido”

2º lugar: Armando de Oliveira Lima, do jornal O Povo, com a matéria “O futuro sustentável da indústria do Nordeste”



