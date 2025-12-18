Violência contra a mulher pode crescer 95% até 2033, aponta pesquisa da UFC

Foto: FCO FONTENELE ￼PAÍS registrou 2,6 mi de casos de violência contra mulher entre 2013 e 2023

A violência contra a mulher no Brasil pode crescer 95% até 2033, caso o País mantenha o ritmo observado na última década. É o que aponta um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), divulgado nessa terça-feira, 16.

O alerta surge em meio a mobilizações nacionais e o debate público reacendidos após recentes casos bárbaros de feminicídio registrados no país.

LEIA TAMBÉM | Bolha da masculinidade precisa ser furada para falarmos sobre feminicídios



O artigo científico com os resultados foi publicado no periódico international Journal of Interpersonal Violence. Conforme o estudo, entre 2013 e 2023, foram notificados mais de 2.6 milhões de casos de violência contra a mulher no Brasil, com crescimento médio anual de 2,26%.

As projeções indicam aceleração dessa tendência, com aumento estimado de 3,53% em 2024 e de 5,59% em 2033. A análise utilizou dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, cruzados com estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As pesquisadoras afirmam que as projeções não configuram um cenário inevitável, mas funcionam como alerta.

De acordo com o estudo, a violência atinge mulheres de todas as faixas etárias. A agressão física permanece como a forma mais frequentemente registrada, enquanto a violência sexual apresenta crescimento mais acelerado, especialmente entre meninas e adolescentes.

O levantamento também aponta aumento de casos envolvendo mulheres idosas, associado ao envelhecimento da população e à maior dependência de cuidados. A violência psicológica também tende a anteceder outras formas, como a física, sexual e patrimonial.

A maior parte das agressões ocorre no ambiente doméstico e é praticada por pessoas próximas às vítimas, como companheiros, familiares ou cuidadores. Cerca de 40% das notificações analisadas indicam violência recorrente, com repetição dos episódios e sobreposição de diferentes tipos de agressão.

LEIA TAMBÉM | Ceará tem maior número de casos de feminicídio desde 2018, mesmo com falhas no registro



O estudo chama atenção ainda para a subnotificação. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que mais de 60% das vítimas não procuram ajuda, o que sugere que os números oficiais representam apenas parte da realidade.

Além disso, a ausência de informações sobre o desfecho dos casos em mais de 90% das notificações dificulta o monitoramento das vítimas e a formulação de políticas públicas.



As autoras e os autores do estudo são:



Manuela de Mendonça Figueirêdo Coelho

Mônica Oliveira Batista Oriá

Ana Carolina Ribeiro Tamboril

William Caracas Moreira

Beatriz Alves de Oliveira

Mariana Cavalcante Martins

Janaína Fonseca Victor Coutinho

Jamylle Lucas Diniz1 , Fabiane do Amaral Gubert

Thais Rodrigues de Albuquerque

Viviane Mamede Vasconcelos Cavalcante

Riksberg Leite Cabral