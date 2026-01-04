Bastidores a todo vapor no futebol cearense

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Marcelo Paz deixou o cargo de CEO da SAF do Fortaleza para ser o executivo de futebol do Corinthians

O começo de temporada de Ceará e Fortaleza tem bastidores fervilhando. Com o rebaixamento para a Série B, os dois clubes trabalham a todo vapor na reformulação do elenco, na readequação financeira e na adaptação a novas comissões técnicas. O Tricolor, porém, ainda convive com fatores extras de dificuldade: instabilidade política e atrasos salariais.

O torcedor do Fortaleza foi bombardeado por um noticiário negativo nas últimas duas semanas. A saída de Marcelo Paz da SAF tricolor, após mais de uma década de serviços prestados à agremiação do Pici, abriu um cenário de incertezas sobre o futuro do Leão.

Sem um sucessor natural definido, fica o questionamento: quem será a figura tricolor responsável por comandar o bastidor político do clube?

Personagens de um passado recente do Leão, como Geraldo Luciano e Alex Santiago, voltaram à tona nos bastidores do Fortaleza após a saída de Marcelo Paz. Os dois podem retornar ao clube por meio do Conselho de Administração da SAF, cuja eleição está marcada para a próxima sexta-feira.

Soma-se a isso a crise financeira. No momento, falta transparência da diretoria em explicar qual é a real situação do clube. Para agravar, Bruno Pacheco e Felipe Jonatan moveram ações contra o clube por atrasos salariais. Não está descartada a possibilidade de que outros atletas também acionem o Fortaleza na Justiça. Vovô e Leão têm um ano desafiador pela frente, com um objetivo comum: retornar à Série A.