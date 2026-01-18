Hollywood está mesmo pronta para o Brasil de novo?

Foto: Rich Polk/2026GG Wagner Moura no palco do 83º Globo de Ouro após vencer o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama - 11.01.2026. Los Angeles, EUA

Faltando menos de cinco minutos para começar a cerimônia do 83º Globo de Ouro, o maior site de apostas das premiações americanas mudou de opinião quanto ao filme que venceria o prêmio de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

No final de 2025, a imprensa internacional já acreditava fielmente no triunfo de Wagner Moura como Melhor Ator, mas a vitória em filme parecia incerta demais diante da precisão dramatúrgica do norueguês "Valor Sentimental" e da gravidade política do iraniano "Foi Apenas um Acidente".

Quando "O Agente Secreto" venceu o prêmio no 31º Critics Choice no começo de janeiro, porém, os ânimos foram mudando de rumo.

Se até o Critics, uma premiação historicamente mais alinhada à ideia de prever o Oscar, rendeu-se ao charme do filme brasileiro, o que faria então o Globo de Ouro, academia com ampla formação latino-americana?

Duvidou-se até o último minuto, até que a opinião pública se tornou cristalina: o Brasil estava mesmo pronto para fazer história de novo.

A vitória dupla não torna o filme favorito ao Oscar, mas o cenário é hoje muito mais animador do que Fernanda Torres e Walter Salles enfrentaram ano passado. O filme pernambucano tanto pode repetir o feito de "Ainda Estou Aqui" ao receber uma indicação em Melhor Filme, como entrar na conversa em Roteiro e Direção. A Academia de Artes e Ciências de Hollywood vai anunciar os indicados na próxima quinta-feira, 22.



