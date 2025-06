Boicote a Israel e a falácia do antissemitismo: o que a confederação israelita não responde

Foto: Bashar TALEB / AFP ATAQUE israelense no norte da Faixa de Gaza

O presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lottemberg, não gostou do meu último artigo; aquele no qual proponho um boicote à Israel como medida de resistência não violenta e solidariedade ao povo palestino.

A resposta lamentavelmente foge do que é essencial. Toma minha opinião sobre a natureza do Estado de Israel como antissemita e não responde ao que importa, não cita Gaza, por exemplo, nenhuma vez sequer. Bom, vou aproveitar a ocasião para dar a Lottemberg mais uma oportunidade de responder.

É verdade ou não é, que a ONU, com base nas resoluções de criação do Estado de Israel e no Direito Internacional, considera ilegais os assentamentos israelenses em territórios palestinos? É verdade que Israel expandiu ilegalmente suas fronteiras sobre território palestino, e hoje ocupa um espaço bem maior do que aquele delimitado pela ONU em 1948? É verdade ou não, que em Israel vigora uma lei que regulamenta o saque e a pilhagem, permitindo ao governo expropriar terras de árabes palestinos expulsos de suas casas durante a criação do Estado de Israel?

Como o direito internacional vê a atual ação de Israel em Gaza? Segundo o direito internacional é uma ação legítima ou é crime de guerra? É verdade ou não é, que há um mandado de prisão em aberto contra Netanyahu, expedido pelo Tribunal Penal Internacional, em razão de sua responsabilidade criminal em crimes de guerra e crimes contra a humanidade? É verdade ou não é, que Netanyahu precisa da guerra para adiar sua condenação por crimes de corrupção perante os tribunais israelenses?

Agora, o que realmente importa: qual a posição da Confederação Israelita sobre aquilo que aponto como essencial para pactuar uma paz duradoura na região? É contra ou a favor do fim das ocupações ilegais de Israel em território palestino? É contra ou a favor do fim das leis racistas que negam igualdade de direitos aos palestinos dentro de Israel? A Confederação defende o respeito ao direito de retorno dos refugiados palestinos ao território que lhes pertence por direito?

Por favor, dessa vez, sem a mise-en-scène de rotular como antissemita toda crítica à natureza e à ação do Estado de Israel. O antissemitismo é uma ideologia racista muito anterior à criação de Israel em 1948. Criticar a criação, a natureza e ação de um Estado nada tem a ver com discurso de ódio contra um grupo de pessoas que professa uma fé, uma liturgia, uma religião específica, você sabe bem.

Continuo achando um erro a criação do Estado de Israel. É uma opinião próxima a de Folke Bernadotte. Aliás, é verdade ou é mentira, que Bernadotte, enviado pela ONU para mediar o conflito em 1948, voltou para a Suécia com seus relatórios, dentro de um caixão, assassinado que foi por um grupo terrorista judeu contrário aos planos de paz?