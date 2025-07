Roberto Macêdo: Força do divino e solidariedade

Recebi um vídeo do meu amigo frei Hans Stapel, o fundador da Fazenda da Esperança, em que ele compartilha informações chocantes das condições precárias de mais de 30 mil pessoas no norte de Moçambique, que ficaram sem alimento e sem casa depois da passagem de um furacão meses atrás naquele país africano.

Ele estava lá e queria apoio para reerguer três unidades da Fazenda da Esperança, com duas casas recém-inauguradas naquela região, para o acolhimento de jovens dependentes químicos. Mesmo já contribuindo com esse projeto, diante de um evento dessa natureza participei da campanha e mobilizei pessoas da minha relação a fazerem o mesmo.

Uma das providências mais urgentes dessa mobilização foi a construção de poços profundos para abastecer a comunidade. Em outro vídeo, ele mostrou a alegria da população diante do jorro de água limpa e refrescante, mas também pude ver satisfação em seu semblante por, mais uma vez, ter conseguido fazer o bem para tanta gente.

Conheço o frei Hans e o seu braço direito Nelson Giovanelli há mais de duas décadas, época da instalação da Fazenda da Esperança no Ceará, quando a família do meu tio Benedito doou uma área de 110 hectares no centro geográfico de Fortaleza para o funcionamento do Condomínio Espiritual Uirapuru - CEU.

O seu trabalho de recuperação de jovens dependentes químicos, por meio do amor de Deus por cada um de nós, iniciado em Guaratinguetá (SP), está presente em 170 unidades distribuídas por 29 países das Américas, da Europa, da África e da Ásia, onde mais de quatro mil pessoas estão atualmente em tratamento.

A Fazenda da Esperança atua com base no cultivo do amor mútuo, transformando pessoas para que aprendam a olhar para as outras, não pelas vulnerabilidades, mas pelas virtudes e qualidades.

A ação firme comandada pessoalmente pelo frei Hans nessa circunstância me levou a pensar no quanto o excedente de muitos daria para oferecer um mínimo de dignidade àquelas pessoas que nada têm.

É um caso para se pensar, a energia desse homem e a força que ele tem do divino no estabelecimento da condição de amar a si próprio e ao seu semelhante.