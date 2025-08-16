Cândido B.C. Neto: Da interiorização á universalização, o novo mapa da educação superior do Ceará

Somos frutos de avanços internacionais recentes. Nos diversos cantos do mundo, se expande uma realidade tecnológica que desafia o humanismo. Nacionalmente, ainda carregamos a mordaça do silêncio e do obscurantismo. Fomos educados para calar, apesar de recentes ensaios da palavra nesta conflitiva gênese da democracia brasileira. Regionalmente, nos impõem um separatismo "nordestinizado" que, historicamente, não desejamos.

Esses fatos nos levam a reflexões maiores sobre o cotidiano regional e ao aprofundamento de algumas análises. Começamos com o questionamento de administradores dentro dos padrões e anseios populares. A educação não pode continuar atendendo aos interesses das classes dominantes. Precisamos transformar essa situação, de tal sorte que venha a educação a desempenhar o seu papel social, colocando-se a serviço da nossa população, capacitando-os a gerir os seus destinos.

No contexto da política de interiorização, iniciamos uma ação objetiva e ampliamos as expectativas. Feita por quem conhece a realidade do interior do Ceará, essa "interiorização da ação desenvolvimentista" não pode ser confundida com municipalização. A interiorização é ampla e atinge todos os segmentos socioeconômicos, numa interação entre as diversas instituições, na tentativa de superação das questões básicas e na busca de um progresso necessário. O homem é o objetivo final e razão de ser de todo esse processo.

Num mundo onde "laboriosamente crescem as coisas absurdas", abençoados sejamos todos nós amantes desta terra. Apesar de todos os desencontros históricos, ainda encontramos força e vontade de ver nosso Ceará desenvolver-se, e ainda sonhamos e realizamos metas e estratégias capazes de elevar nosso povo a estágios melhores. Estágio fecundado pelo amadurecimento de uma nova geração.

Precisamos, urgentemente, da participação de todos no Programa de Universalização da Educação Superior do Ceará - por meio da UAB-Ceará, em favor da interiorização, rompendo toda passividade e pulverizando, no imaginário popular, o "ousar e fazer" como palavras de ordem. Esse "ousar e fazer", sempre a marca dos grandes homens da história da humanidade, deve pairar sobre todos nós.



