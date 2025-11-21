Eduardo Girão: Ceará de volta ao cidadão de bem em 2026!

Foto: Divulgação Eduardo Girão, senador de República (Novo)

No último domingo deste mês, convido você e sua família para o lançamento da minha pré-candidatura ao governo da nossa terrinha, para que os cearenses se livrem de vez das sombras do medo e voltem a sentir a luz da esperança!

Lideranças políticas nacionais, como o governador Romeu Zema, a eterna primeira-dama Michelle Bolsonaro, a senadora Damares Alves (DF) e o senador Magno Malta (ES) já confirmaram presença, assim como os deputados Marcel Van Hatten (RS), Sóstenes Cavalcante (RJ) e Bia Kicis (DF). Teremos também participações de personalidades do jurídico brasileiro, como o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol e o desembargador Sebastião Coelho.

Política para mim é missão de vida, sustentada por três pilares: integridade, coragem e coerência. Justamente por esses princípios e valores, não irei disputar a reeleição ao Senado.

Sempre fui movido por causas em defesa da vida, da família, da ética e da liberdade. Temos conseguido beneficiar os 184 municípios do Ceará, como jamais havia sido visto. Confira nossa atividade parlamentar, eleita por 2 anos como a melhor do Congresso pelo Ranking dos Políticos, em www.eduardogirao.com.br

Tenho percebido, nesse desafio, a imensa limitação do Legislativo diante de um Executivo estadual perdulário e inconsequente, “administrado” pela oligarquia PT-PDT. O Ceará tem jeito, sim, desde que a população opte por uma gestão eficaz, numa perspectiva de centro-direita que respeite o dinheiro do pagador de impostos.

O movimento conservador vem ganhando força e tem legitimidade para oferecer uma alternativa a essa turma da velha prática politiqueira. Não dá mais para voltar atrás e apoiar quem já teve a oportunidade e deixou o fisiologismo e o crime “darem as cartas”.

Vivemos uma crise crônica de segurança que coloca o Ceará no topo da vergonha nacional, com 5 cidades entre as 12 mais violentas do País. Estima-se que haja cerca de 2.000 casos de desocupação forçada de moradores de suas residências. Vivemos uma tragédia humanitária com direito a terrorismo explícito, sem precedentes.

E, para complicar, o governo petista continua gastando muito mal ao destinar mais de R$ 1 bilhão à empresa de tecnologia IPQ, sediada na Bahia, para monitorar a segurança pública… Isso sem falar nos mais de R$ 2 bilhões “torrados” com propaganda e publicidade para tentar convencer que está tudo sob controle!

O momento exige avanço e bom senso. E a redenção virá do encontro de idealistas comprometidos com a mudança, no dia 30/11, às 9 horas, no Hotel Gran Mareiro, na Praia do Futuro. Inscreva-se nas redes sociais do Partido Novo.

Paz & Bem!

