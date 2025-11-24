Joaquim Cartaxo: Empreendedorismo e igualdade de gênero

Prestes a completar 25 anos, o século XXI vem sendo marcado por uma revolução tecnológica em produtos e serviços: smartphones, cloud computing, veículos elétricos, impressão 3D, internet das coisas, robôs humanoides e automação, pagamentos digitais, redes sociais, streaming de mídia e inteligência artificial. Essas inovações transformaram a forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos, criaram mercados, alteraram modelos de negócio e hábitos de consumo, impulsionando a economia digital e a sociedade conectada.

Apesar dos avanços na tecnologia, as sociedades ainda enfrentam grandes e históricos desafios, a exemplo da desigualdade de gênero. A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) apresenta o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5, específico para essa pauta: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

Trata-se da busca pelo fim de todas as formas de discriminação e de violência contra mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas; a garantia da participação plena e efetiva e da igualdade de oportunidades; o reconhecimento e a valorização do trabalho de assistência e doméstico não remunerado; e a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família.

No mundo do trabalho, o empoderamento das mulheres ganha força por meio do empreendedorismo feminino, mesmo em um cenário de condições mais adversas do que as vivenciadas por homens empreendedores. Segundo estudo elaborado pelo Sebrae, com base na PNADc, no quarto trimestre de 2024 o país registrava 10,3 milhões de mulheres à frente de negócios, o que corresponde a 34% do total de empreendedores brasileiros.

Apesar dos desafios a serem vencidos também no empreendedorismo, as diversas iniciativas voltadas ao desenvolvimento de competências empreendedoras e de gestão dos negócios liderados por mulheres fortalecem o protagonismo desse relevante segmento social e empresarial no desenvolvimento do país.



