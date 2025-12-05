Kleber Silveira: SUS - direito universal à saúde

Foto: Arquivo pessoal Kleber Silveira

Recente Editorial do jornal O POVO chama a atenção para o fato de o Sistema Único de Saúde - SUS ser “a única opção para 76% dos brasileiros”, o que evidencia sua prevalência e importância para a maioria da população, apesar de todas as dificuldades que enfrenta essa ousada política pública de saúde.



De acordo com o artigo, ao longo de sua trajetória de 35 anos, “o SUS consolidou-se como o maior sistema público, gratuito e universal do mundo, com acesso livre a todos que o procuram”. De fato, o SUS garante atendimento gratuito e universal a toda a população.

Entre suas maiores conquistas está o Programa Nacional de Transplantes, criado em 1997, que organiza e financia a maioria das cirurgias no Brasil. Nesse contexto, O Ceará se consolidou como referência nacional, especialmente em transplantes de fígado, coração, rim e córnea.



O Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza, é um dos maiores centros transplantadores da América Latina e referência em transplante hepático. Junto à Central de Transplantes do Estado e às equipes médicas locais, o SUS garante que o processo seja transparente e baseado em critérios técnicos, respeitando uma fila única nacional.



Graças ao programa, o Brasil é hoje o segundo país do mundo em número de transplantes realizados pelo sistema público, atrás apenas dos Estados Unidos. A atuação do Ceará mostra que investimento público e solidariedade podem transformar vidas e fortalecer a saúde pública.



Cada transplante realizado pelo SUS representa mais do que um procedimento médico - é um gesto de solidariedade que devolve a esperança e reafirma o valor da vida. Como evidencia o referido editorial, “Enaltecer o SUS não significa esconder os problemas que existem no sistema; pelo contrário, é preciso expô-los para melhorar a sua administração”.



“O SUS padece de crônico subfinanciamento; faltam médicos, remédios e existem extensas filas para cirurgias eletivas, desafios que precisam ser superados. Mas é preciso reafirmar o SUS como uma importante conquista democrática para garantir a todos os brasileiros o direito à saúde”, conclui o texto veiculado.