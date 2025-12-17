André Figueiredo: Um balanço de conquistas e esperança em 2025

O ano de 2025 se encerra com um balanço positivo do trabalho desenvolvido no Congresso Nacional, marcado por resultados concretos, diálogo permanente e compromisso com políticas públicas capazes de transformar a vida das pessoas.

Tive a honra de ser reconhecido, pela 15ª vez, como uma das 100 Cabeças do Congresso Nacional, pelo DIAP, além de figurar entre os parlamentares mais influentes do país no Índice de Influência Parlamentar e de integrar, pela sexta vez consecutiva, a Elite Parlamentar Brasileira. Reconhecimentos que ampliam a responsabilidade de seguir atuando com seriedade, equilíbrio institucional e foco permanente em resultados.



Entre as principais conquistas do ano está a sanção da Lei Complementar nº 222, que torna permanente a Lei de Incentivo ao Esporte. Trata-se de um marco histórico para o esporte brasileiro, ao garantir segurança jurídica, previsibilidade e estímulo contínuo a projetos que alcançam crianças, jovens e atletas em todo o país. O esporte, além de revelar talentos, é instrumento de inclusão social, educação e cidadania, especialmente nas regiões mais vulneráveis.



Outro avanço de grande relevância foi a sanção da lei que reconhece as barracas da Praia do Futuro como Patrimônio Cultural do Brasil, preservando um símbolo da identidade cearense e assegurando sua valorização para as futuras gerações. No campo econômico, participei ativamente da construção da proposta que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil, promovendo justiça fiscal e alívio financeiro para milhões de trabalhadores brasileiros.



A valorização profissional também esteve no centro da atuação legislativa. Avançaram projetos que fortalecem carreiras essenciais ao funcionamento do Estado e da sociedade, como oficiais de Justiça, taxistas, economistas, condutores de veículos escolares e biotecnologistas, garantindo mais segurança jurídica, reconhecimento e dignidade a quem exerce essas funções diariamente.



Na área da ciência e da inovação, a aprovação do projeto que destravou cerca de R$ 22 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico representa um investimento estratégico no futuro do país, fortalecendo pesquisas, universidades, startups e soluções sustentáveis.



Também avançaram propostas voltadas à proteção animal, à educação no campo, ao combate a ligações abusivas, ao endurecimento da legislação penal em casos de crimes graves e à prevenção de tragédias domésticas, como a obrigatoriedade de detectores de monóxido de carbono. Iniciativas que demonstram que o Parlamento deve estar atento tanto aos grandes desafios nacionais quanto às questões do cotidiano das famílias.



Ao final de 2025, reafirmo o compromisso com um mandato pautado pelo diálogo, pela responsabilidade institucional e pela defesa do interesse público. Que o Natal seja tempo de renovação, esperança e fraternidade, e que 2026 traga ainda mais avanços, justiça social e prosperidade para o Ceará e para o Brasil.





