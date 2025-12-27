Elda F. Tahim: Arranjos produtivos e as novas perspectivas

O Ceará tem experimentado novos modelos de desenvolvimento socioeconômico, com foco na interiorização e no dinamismo regional. Nesse cenário, os Arranjos Produtivos Locais (APLs) revelam a força dos negócios de origem local, valorizando cadeias produtivas diversas, tradições e vocações com foco em inovação e sustentabilidade.

Durante quatro anos, uma equipe multidisciplinar percorreu o estado conhecendo a realidade de produtores, empresários e trabalhadores envolvidos nessas aglomerações/arranjos. Foram visitadas as catorze regiões do Ceará e mapeadas 108 aglomerações, das quais 36 foram classificadas como APLs.

Assim nasceu o projeto Impulsiona Ceará, uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), executada pelo Instituto Centec com o objetivo de subsidiar políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos APLs e das aglomerações produtivas.

Nesse período, o projeto promoveu consultorias, seminários, oficinas, rodadas de negócios e feiras - ações que contribuíram para a introdução de práticas inovadoras de produção e gestão, ampliação de mercados consumidores e fortalecimento da governança local. Também foi gerado um grande volume de informações estratégicas, organizadas em ferramentas de business intelligence, com dados capazes de apoiar tomadas de decisões mais eficazes com impactos positivos no desenvolvimento regional.

A Secretaria do Planejamento (Seplag), por exemplo, vem utilizando esses dados, considerando a perspectiva dos APLs de forma transversal em projetos estruturantes como a Transnordestina, o Porto Seco de Quixeramobim, a instalação de novos data centers e a abertura de novos mercados exportadores.

O Impulsiona Ceará demonstra o êxito de seus resultados ao revelar o potencial das vocações produtivas locais e ao articular os diversos atores dos territórios. Interromper esse trabalho representaria um retrocesso. É fundamental que o Governo do Ceará mantenha o apoio aos APLs, assegurando a continuidade dos avanços, a sustentabilidade dos resultados e a confiança conquistada junto aos produtores e empresários dos APLs.