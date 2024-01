O que está em jogo nos maiores municípios do Ceará

Foto: Aurelio Alves Urna eletrônica

Muito das energias e atenções dos políticos e do público sobre as eleições municipais no Ceará são dedicadas às eleições em Fortaleza. Mas, o equilíbrio do poder estadual não se sustenta apenas, nem mesmo majoritariamente na Capital. As hegemonias ou mesmo os espaços realmente competitivos do jogo de poder estadual dependem do Interior.

Os pequenos municípios dão a musculatura de qualquer projeto com pretensóes além do poder regionalizado. O esqueleto depende em boa medida de um cinturão de municípios mais populosos: Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e, em pouco menor medida, Itapipoca.

O segundo maior município do Estado, o maior do sul cearense — e do Interior —, o maior PIB depois de Fortaleza, o maior da zona norte e, fechando a lista dos cinco mais populosos após a Capital, o município do litoral oeste.

Os cinco municípios somam 1.210.337 de habitantes. Somados a Fortaleza, os seis municípios reúnem mais de 40% da população do Ceará. Além do tamanho da população governada, do poder político e da influência daí decorrentes, o contingente é determinante na fatia recebida do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os recursos são, em muitos casos, a maior parte do dinheiro de que dispõem as gestões municipais.

O Governo Federal é obrigado a transferir para os municípios 22,5% dos recursos arrecadados pelo Imposto de Renda (IR) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O Tribunal de Contas da União (TCU) utiliza justamente os números populacionais para definir os valores repassados aos municípios.

Com exceção de Itapipoca, todos os maiores municípios em população, e eleitores, também integraram a lista de maiores Produtos Internos Brutos municipais. A ordem é Maracanaú (6,33%), Caucaia (5,34%), São Gonçalo do Amarante (4,43%), Sobral (2,77%) e Juazeiro do Norte (2,62%). Os números dizem respeito à participação de cada cidade no PIB do Estado, conforme dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) de dezembro de 2023.

A grande população também atrai interesse de deputados. Os parlamentares priorizam as bases eleitorais ao enviarem emendas ao orçamento — quanto mais eleitores, maior a atenção dispensada pelos congressistas.

Em 2020, a oposição estadual foi a grande vitoriosa nesses municípios. Elegeu prefeitos em Caucaia, Juazeiro do Norte e Maracanaú, apesar da derrota em Fortaleza. Hoje, os três prefeitos oposicionistas se aproximaram do poder estadual, embora as sucessões estejam em aberto. E o prefeito da Capital rompeu com o governador.

Entenda abaixo a realidade de cada município