Como vereadores e deputados retornam no ano eleitoral

Foto: Dário Gabriel/Assembleia Legislativa do Ceará Plenário da Assembleia Legislativa

Fevereiro marca o retorno das casas legislativas. No dia 1°, retorna a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). No dia 2, a Assembleia Legislativa do Ceará. Mais que o reinício dos trabalhos legislativos, o momento dá um pontapé para um ano eleitoral que promete, como é comum em disputas municipais, ser agitado. Diversas forças se enfrentam na tentativa de conseguir o máximo de prefeituras e vereadores para darem sustentação aos seus grupos e interesses nos municípios.

O presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PT), reconheceu que, assim como em outros anos de eleição municipal, o clima deve esquentar. "Sempre tem ocorrido isso a cada quatro anos nas eleições municipais, que é o acirramento, o tensionamento entre as lideranças, os deputados, cada um defendendo seus prefeitos, sua lideranças, seus vereadores na tribuna", disse ao podcast Jogo Político, já prevendo como será o início dos trabalhos nesta semana.

É comum que deputados sejam candidatos nos municípios ou apoiem nomes de prefeitos e vereadores em suas bases eleitorais. Há até parlamentares do mesmo partido apoiando candidatos diferentes no mesmo município. Ele próprio pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro quer, então, repetir o que houve em outras eleições, quando outros presidentes da Assembleia comunicaram aos deputados a intenção de evitar temas eleitorais na tribuna da Casa.

Evandro admitiu ser difícil, mas disse que a medida é para "não perder o controle". Não são poucos os parlamentares com interesses diretos nas disputas em número de prefeituras que chega `as dezenas.

"O que nós normalmente fazemos é chamar os deputados, os parlamentares, para que a gente possa distensionar essa pauta política local nós estarmos evitando de levar para a tribuna da Assembleia. Eu sei que isso, muitas vezes, é difícil", disse.

Se na Assembleia, em que a maioria dos deputados não serão candidatos, há a promessa de forte mobilização, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), onde todas as vagas estarão em disputa, é certo que as questões partidárias vão tomar destaque. A "luta" do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT) é para que isso fique em segundo plano.

"Nosso compromisso na retomada dos trabalhos legislativos é garantir que o debate e a deliberação sobre os principais temas da nossa cidade ocorra em respeito ao cidadão de Fortaleza, com diálogo com as comunidades e ainda mais aproximação entre a população e os vereadores", disse o parlamentar.

E seguiu: "Em função das eleições municipais, as questões partidárias podem ganhar relevo neste período, mas a nossa prioridade em plenário permanece sendo as demandas da sociedade".

Segundo ele, devem ser feitas, nos próximos dias, reuniões e ações com as lideranças partidárias e com os próprios vereadores para reiterar "compromisso com a qualidade dos debate". "Embora estejamos cientes de que todos os parlamentares conhecem o compromisso de seus mandatos", ressaltou o vereador.





Confira os deputados que são pré-candidatos

Cláudio Pinho (São Gonçalo do Amarante)

Davi de Raimundão (Juazeiro do Norte)

Emilia Pessoa (Caucaia)

Evandro Leitão (Fortaleza)

Fernando Santana (Juazeiro do Norte)

Guilherme Sampaio (Fortaleza)

Júlio César Filho (Maracanaú)

Larissa Gaspar (Fortaleza)

Lucílvio Girão (Maranguape)

Lucinildo Frota (Maracanaú)

Oscar Rodrigues (Sobral)