Veja quem apoia quem na disputa interna do PT pela Prefeitura de Fortaleza

Com cinco pré-candidatos, a situação atual do PT é marcada por uma disputa interna a fim de definir qual nome será lançado para concorrer à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais de 2024. Duzentos delegados partidários serão eleitos em 7 de abril para deliberaram quem ocupará a vaga.

Em meio ao movimento de formação e inscrição de chapas, que podem ser formadas entre correntes ou grupo de filiados, os postulantes já têm recebido manifestações de apoio nesse jogo político.

Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita, são os pré-candidatos que têm centralizados as discussões no partido. Contudo, o grupo de disponíveis à corrida eleitoral é composto ainda pelos deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio, também presidente do diretório municipal, além do assessor do Governo do Ceará, Artur Bruno.

A manifestação de apoio mais recente foi da corrente partidária Campo Democrático, ligada ao líder do governo Lula na Câmara Federal, deputado José Guimarães. Na plenária realizada no último dia 7, o parlamentar juntamente com o presidente do PT Ceará, Antônio Alves Filho, o Conin, oficializaram defesa ao nome de Evandro.

O pré-candidato têm, ainda, apoio da tendência petista Movimento PT, do deputado federal José Airton. Quem também defende Evandro na disputa interna é o ex-vice-governador Professor Pinheiro.

Evandro e Pinheiro atuaram juntos, de 2011 a 2013, no secretariado da gestão de Cid Gomes (2007-2014) no Governo do Estado. Evandro foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, e Pinheiro, da Cultura.

Em entrevista ao O POVO, o presidente da Alece afirmou que tem conversado "com todas as correntes" do PT a fim de fortalecer seu nome no jogo partidário.

Enquanto isso, Luizianne tem apoio de 19 dos 46 membros do diretório municipal de Fortaleza. Em uma nota que O POVO teve acesso com exclusividade, o grupo cumprimenta todas as pré-candidaturas e defende a escolha da ex-prefeita.

"A deputada federal Luizianne participa das batalhas e conquistas do governo Lula no parlamento e nas ruas, com sua experiência como prefeita de Fortaleza por duas gestões, aparece muito bem colocada nas pesquisas e representa a construção militante histórica do Partido dos Trabalhadores", argumentam os militantes no comunicado que defendia a realização de prévias para definir o candidato do partido.

Ao O POVO, a parlamentar informou ter apoio de correntes como Diálogo Ação Petista e Articulação de Esquerda. Na ocasião, a parlamentar disse ter "muita recepção” de partidos que compõem a base do governo Elmano de Freitas (PT), mas não citou quais, com a justificativa de evitar “mais assédio” aos aliados.

Guilherme Sampaio, por sua vez, lidera corrente Resistência Socialista, composta por 16 membros, que deve apoiá-lo na disputa.

Outras posições

Figura central no posicionamento do PT frente às eleições de 2024, o ministro da Educação, Camilo Santana, ainda não se manifestou publicamente sobre qual nome deve apoiar na disputa. Recentemente, Evandro esteve ao lado dele em evento com o presidente Lula.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, declarou não ter "manifestação de apoio a nenhuma pré-candidatura do PT". Segundo ele, lhe cabe buscar se "preservar para construção do diálogo e da unidade". "Eu jamais faria qualquer ação e não me cabe nesse momento fazer a opção, eu, enquanto governador, por um nome ou por outro".

