Eleições: PSB, PSD, MDB e Republicanos de olho em indicar vice do PT

Foto: Fco Fontenele/O POVO; Aurélio Alves/O POVO; Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados; Pedro França/Agência Senado DOMINGOS Filho (PSD), Eudoro Santana (PSB), Eunício Oliveira (MDB) e Chiquinho Feitosa (Republicanos), presidentes dos principais partidos da base de Elmano

O PT ainda não definiu quem disputará a Prefeitura de Fortaleza, embora Evandro Leitão tenha dado um grande passo ao ter 59% de votos das suas quatro chapas na disputa interna. Mas enquanto o martelo não é batido, partidos aliados já estão de olho na vice.

Dez partidos integram hoje a base do PT no governo estadual. A maioria se encaminha para seguir a sigla nas eleições de Fortaleza. Nesse cenário, quadros "peso pesado" se articulam para indicar o nome para compor a chapa encabeçada pelo partido petista, algo já entre consenso.

Em teoria, o PSB larga na frente. Em número de prefeitos, é o maior partido do Estado. Pode ganhar uma bancada de nove deputados estaduais e cinco suplentes na Assembleia Legislativa, embora esteja hoje sem representação parlamentar estadual ou na bancada cearense na Câmara dos Deputados.

Principal expoente da legenda, o senador Cid Gomes tem sido a principal voz aliada a questionar a própria prerrogativa de o PT lançar candidato, pois considera concentração demais para um partido que tem o governador do Estado e o presidente da República. O PSB, assim, coloca-se como opção até para disputar a Prefeitura, que dirá indicar vice.

Porém, a janela partidária transformou o PSD na segunda maior força na Câmara Municipal de Fortaleza, onde o PSB não tem maior expressão. A legenda do deputado federal Luiz Gastão e do ex-vice-governador Domingos Filho se coloca nesse plano.

Porém, nas eleições de 2022, nem PSB nem PSD estavam na aliança que elegeu Elmano de Freitas (PT) governador. Ambas as legendas estavam do lado de Roberto Cláudio (PDT) e aderiram à base estadual petista em 2023. Por isso, partidos que estavam na eleição de Elmano reivindicam a prioridade. É o caso do MDB, que já tem a vice estadual, com Jade Romero.

E o Republicanos. Não pelo apoio em 2022, pois a sigla estava ao lado de Capitão Wagner. Porém, de lá para cá, o controle da legenda cabe a Chiquinho Feitosa, que estava no PSDB e teve papel determinante para inviabilizar a aliança dos tucanos com Roberto Cláudio contra Elmano.

PSB de Eudoro Santana e Cid Gomes

O PSB, presidido por Eudoro Santana, pai do ministro Camilo, e que conta com o senador Cid Gomes, filiou a secretária da Cultura, Luisa Cela. O movimento coloca entre as opções a indicação da filha da ex-governadora e secretária executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, outra filiada à sigla.

Outra possibilidade no PSB para a vice é a vereadora Enfermeira Ana Paula, recém-filiada. Em fevereiro O POVO noticiou do desejo da parlamentar e de uma possibilidade de vir a disputar ao cargo.

Integrantes do PSB não escondem que, pela expressão estadual e pelo esforço do grupo de Cid para se aliar ao PT, o partido tem argumentos incomparáveis para ter lugar na chapa.

Por outro lado, a janela partidária não foi expressiva na atratividade de vereadores trocaram de partido em Fortaleza, ficando atrás de outras siglas que se fortaleceram e podem pular na frente em uma aliança e composição na capital cearense.

PSD de Domingos Filho e Luiz Gastão

Por sua vez, o PSD, presidido por Domingos Filho, demonstrou bastante força ao triplicar a bancada na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A sigla pulou de dois para sete vereadores e se tornou a segunda maior bancada da Casa. Ganhou peso e argumento para reivindicar a indicação de vice.

Luiz Gastão, deputado federal e principal articulador destas filiações, reforçou que ainda é cedo para discutir nomes, mas o tamanho do PSD na Capital é um peso importante quando se for construir a aliança. O deputado ainda disse que há partido sendo cotado para indicar a vice-prefeitura, mas sem grande expressão em Fortaleza.

"Ainda é cedo para discutir nomes, não é assim que nós fazemos política. O que queremos é escutar os pré-candidatos, unir todos os partidos, para que façamos um debate sobre o projeto. Agora, o tamanho do PSD em Fortaleza precisa ser levado em consideração. Tem partido aí que está nesse debate mas tem pouco tamanho na cidade", diz, destacando que a sigla tem "bons nomes tanto para vice quanto para candidato" a prefeito.

Inclusive, já há um nome sendo circulado para uma possível indicação de vice do PSD: o da assessora institucional da Fecomércio, Cláudia Brilhante. Embora tenha dito que ainda não tratou de nomes, Gastão afirmou que ela "tem serviços prestados ao Ceará e a Fortaleza".

Quem estava com Elmano em 2022

Tentando repetir a "dobradinha" PT e MDB, assim como é no Estado com Elmano de Freitas (PT) governador e Jade Romero (MDB) vice, o deputado federal Eunício Oliveira também é um dos "peixes grandes" de olho em composição em Fortaleza.

Eunício chegou a classificar como "natural" que o MDB, partido que ele definiu como "aliado de primeira hora e parceiro de todos os momentos" do governador, esteja interessado em participar da chapa majoritária em Fortaleza.

O Republicanos, sob o comando de Chiquinho Feitosa, também tem ambições de escolher e apontar o nome que será candidato a vice-prefeito. O partido se incorporou à base estadual e pretende compor com o PT na eleição em Fortaleza.

Além do apoio, já manifestado publicamente, de Chiquinho à candidatura de Evandro Leitão, a esposa do presidente da Assembleia, Christiane Leitão, é filiada ao Republicanos.

O partido passou por guinada em 2023. Embora transitasse de um lado a outro, em 2022, estava na coligação de Capitão Wagner (União Brasil) na campanha para governador. Desde o ano passado, entretanto, Chiquinho assumiu o controle da sigla e a levou para o governismo.

O dirigente do Republicanos cearense foi personagem importante na eleição de Elmano, pois comandou o movimento que impediu o PSDB de se coligar a Roberto Cláudio, fragilizando o PDT.

Porém, nem MDB nem Republicanos têm hoje o tamanho de PSB e PSD no Estado.

Indicação de vice e disputa pelo Senado em 2026

Em 2026, duas vagas no Senado Federal estarão em disputa, a de Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo). A negociação para indicador o candidato a vice-prefeito do PT também deverá passar pelo cenário das eleições de dois anos à frente. As chapas, então, poderão lançar duas candidaturas cada a senador.

Já mostraram interesse em concorrer a senador Eunício Oliveira (MDB), Chiquinho Feitosa (Republicanos) e o líder de Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT). Dono de uma das vagas, Cid Gomes afirmou anos atrás não ter mais intenção de ser candidato, mas muita coisa aconteceu de lá para cá na política e na família.

Inclusive, neste período de costuras para as eleições municipais, Cid, Chiquinho, Eunício e Guimarães rodaram o Ceará para demonstrar apoio a candidatos à Prefeitura e também fortalecerem suas bases, pensando nas eleições de outubro, mas também ao Senado daqui dois anos. (Guilherme Gonsalves)