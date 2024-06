Aliados de Elmano de Freitas reclamam de "politicagem rasteira"

Foto: José Leomar/Alece, Yuri Allen (em 9/5/2024) e Júlio Caesar Deputados estaduais Romeu Aldigueri (PDT), Evandro Leitão (PT) e Guilherme Samapio (PT)

Após opositores do governador Elmano de Freitas (PT) criticarem atuação do Estado na área de segurança pública, parlamentares da base governista se manifestaram nas redes sociais rebatendo o que consideram "politicagem rasteira". Todos os enunciados referem-se à onda de violência que acometeu Fortaleza e Região Metropolitana entre a noite da sexta-feira, 21, e a madrugada do sábado, 22.

Líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), manifestou "apoio irrestrito e incondicional" ao chefe do Executivo estadual. Ele também se solidarizou com os familiares das vítimas das ocorrências. "Quero reiterar que é hora de acabar a politicagem rasteira, com 'p' minúsculo, disseminação de fake news e oportunismo partidário eleitoral. É hora de nos unirmos para que juntos vençamos esse imenso desafio", escreveu nas redes sociais.

Presidente da Alece e pré-candidato do PT a prefeito de Fortaleza, o deputado estadual Evandro Leitão também rebateu os críticos. "Lamentável que alguns oportunistas se aproveitem desse momento de dor das famílias para tentar tirar proveito político. Não ajudam em nada e ainda torcem pelo caos. Não conseguirão", publicou. Além disso, o parlamentar reforçou que há intensificação das forças de segurança nas operações de combate ao crime comandadas pelo governador, com apoio dos Poderes Legislativo e Judiciário.

"Nosso Comitê Estratégico de Segurança, que ontem (sexta-feira) anunciou duras medidas contra o crime organizado, estará cada vez mais firme e unido na defesa da população cearense", finalizou Evandro. Dirigente do PT Fortaleza, o também deputado estadual Guilherme Sampaio considerou "lamentável" a postura do prefeito José Sarto (PDT) frente à crise na segurança pública do Ceará. "No momento em que as autoridades deveriam se unir para garantir a tranquilidade da população, como propôs o governador Elmano, o prefeito Sarto, que nunca fez nada pela segurança, se aproveita da desgraça alheia para fazer politicagem", finalizou Sampaio com uso da hashtag "Fortaleza quer mudança".

Ainda na sexta-feira, 21, os adversários políticos de Elmano e pré-candidatos à sucessão de Sarto, Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes (PL), publicaram vídeos criticando a atuação do Estado e exigindo providências. Wagner se dirigiu à sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmando não adiantar a construção de "prédio bonito e novo" sem outras iniciativas. "Temos tecnologia, temos bons prédios, mas não temos autonomia para polícia dar uma resposta, não temos efetivo adequado para as viaturas nem armamento compatível com o do crime organizado", afirmou em transmissão ao vivo nas redes sociais.

André Fernandes foi na mesma linha, mas também rechaçou a troca de farpas entre governador e prefeito quanto à responsabilização de crimes ocorridos na Capital. Quem também se manifestou foi o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), cobrando dele iniciativas concretas para proteger o nosso povo".

